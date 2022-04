Exportações aumentaram 20,3% em Fevereiro e importações cresceram 42,3%

Face a Fevereiro de 2020, período ainda não afectado pela crise pandémica, as exportações registaram aumentos na casa dos 20%.

As exportações portuguesas de bens aumentaram 20,3% e as importações subiram 42,3% em Fevereiro, face ao mesmo mês de 2021, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em Janeiro deste ano, o aumento das exportações tinha sido de 22,6% e o das importações de 38%.

Face a Fevereiro de 2020, período ainda não afectado pela crise pandémica, as exportações aumentaram 23,2% e as importações 26,3%.

O INE diz que “são de salientar os acréscimos observados nas exportações e importações de ‘fornecimentos industriais’ (30,8% e 44,2%; 38,8% e 47,9% face a 2020, respectivamente) e nas importações de ‘combustíveis e lubrificantes’ (133,5%; 97,8% face a 2020)”.

Já se excluídos os combustíveis e lubrificantes, em Fevereiro, as exportações aumentaram 17,5% e as importações 31,6% face ao mesmo mês de 2021. Face a Fevereiro de 2020 as subidas são de 19,7% e 17,5%, pela mesma ordem.

Ainda segundo o INE, em Fevereiro, o défice da balança comercial de bens foi de 2.154 milhões de euros, um aumento de 1412 milhões de euros face ao mesmo mês de 2021 e mais 569 milhões de euros em relação a Fevereiro de 2020.

Já excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice situou-se em 1276 milhões de euros, mais 807 milhões de euros relativamente a 2021 e mais 102 milhões de euros face a Fevereiro de 2020.