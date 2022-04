Altri investe “mais de 700 milhões” em fábrica na Galiza com apoio do PRR espanhol

O investimento da Altri numa fábrica na Galiza com apoio do Plano de Recuperação e Resiliência de Espanha vai ultrapassar os 700 milhões de euros, segundo diz o líder da empresa no relatório e contas de 2021, hoje divulgado ao mercado, e disponível no site do regulador da bolsa, a CMVM. Trata-se de uma unidade industrial denominada biofábrica que, a prazo, irá produzir 200 mil toneladas/ano de pasta solúvel e fibras sustentáveis que poderão ser usadas no têxtil, como substitutos também de fibras de origem fóssil (todo o poliéster é um derivado do petróleo, por exemplo).