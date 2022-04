Quem vê um programa de Governo vê todos

1. Há momentos em que os temas que demandam destaque surgem em quantidade que não é passível de ser coberta por um registo semanal (há, naturalmente, outros momentos de sentido contrário). Por exemplo, hoje poderíamos adiantar algo sobre um texto - publicado neste jornal - do presidente do Comité Olímpico de Portugal sobre o Tribunal Arbitral do Desporto o qual, arrancando de pressupostos preconceituosos sobre a magistratura chega ao ponto de sempre deste infeliz país: “Roma e Pavia não se fizeram num dia” ou, em alternativa “o óptimo é inimigo do bom”, ou ainda “havemos de estar melhor”. Por outro lado, merecia atenção a corajosa – para dizer o mínimo – intervenção da presidente da Federação Norueguesa de Futebol, no Congresso da FIFA. Mas, perdoe-nos o leitor, entendemos dar espaço maior ao Programa do XXIII Governo Constitucional, agora tornado público.