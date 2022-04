Quem tem boca chega ao terceiro álbum de Aníbal Zola, que vai ser apresentado dia 9 ao vivo no Porto

O primeiro single foi lançado em Novembro de 2021, com a canção Dona Isabel. Agora um novo single e videoclipe acompanha o lançamento, esta sexta-feira, do terceiro álbum de Aníbal Zola, Quem Sai aos Seus, já com apresentação ao vivo marcada para sábado, 9 de Abril, no CCOP (Círculo Católico dos Operários do Porto). Neste concerto, terá por convidados os Fado Bicha, grupo criado por Tiago Lila e João Caçador​. A canção, Quem sai ao seus, tem um vídeo com recurso a manipulação de ilustrações de Aníbal Zola, realizado por Catarina Santos, que é igualmente responsável pelo design no disco, que sucede aos anteriores Baiumbadaiumbé (2018) e Amortempo (2020), ambos em edição de autor, tendo e último apoio da Fundação GDA.

Contrabaixista e cantautor, Aníbal Zola é o nome artístico de José Aníbal Beirão, nascido no Porto em 1983, que teve aulas de piano muito novo e de guitarra já na adolescência, estudando baixo eléctrico durante três anos na Escola de Jazz do Porto. Aí estudou também contrabaixo, aí e depois na ESMAE (Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo). No álbum Quem Sai aos Seus, além de José Aníbal Beirão (contrabaixo, voz, percussão, composição, letras, arranjos, produção), participam Romain Valentino (guitarras, arranjos), André Mariano (bateria, percussão, arranjos) e João Moreira (gravação, mistura, masterização, produção).

Segundo o comunicado que anuncia o álbum e o novo videoclipe, Quem Sai aos Seus foi “totalmente composto durante estes tempos estranhos que todos vivemos e o processo criativo funcionou como uma espécie de realidade alternativa para o artista, um antídoto para os grandes problemas do mundo. De certa maneira, e talvez ao contrário de Amortempo, as músicas deste novo disco estão repletas de positividade abordando não raras vezes acontecimentos e personagens da vida real. Há uma enorme vontade em ser premonitório de bons tempos que aí venham, sendo isso uma das ilusões conscientes que sustentam a mais que real fantasia da obra.”

Além do CCOP, Aníbal Zola já tem concertos marcados para Santa Maria da Feira (dia 13, no Cine Teatro António Lamoso), Águeda (14, Café Concerto Centro de Artes), Guimarães (23, Convívio na Misericórdia), e, em Maio, em Vila Real (11, Café Concerto Maus Hábitos) e de novo Porto (13, em sala a anunciar). Por fim, actuará no Tom de Festa, Tondela, a 16 Julho.