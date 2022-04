Uma peça-refeição, um encontro entre Hans Otte, John Cage e Erik Satie, no Teatro Viriato

Há uma fotografia que regista um dos últimos encontros entre os compositores John Cage (1912-1992) e Hans Otte (1926-2007). Foi tirada um ano antes da morte do norte-americano e serve agora como ponto de partida para um encontro ficcionado. No palco de J-CHOES - J’ai Faim, peça que tem estreia mundial marcada para esta sexta-feira, no Teatro Viriato, em Viseu, a fotografia partilha o espaço com um piano de cauda e um biombo, por onde circulam Margaret Leng Tan, Joana Gama e Ingo Ahmels, pianistas que dão corpo a um momento que nunca aconteceu entre Cage, Otte e Erik Satie.

Esta peça de teatro musical é o último ponto da programação do Festival Hans Otte, que arrancou em Outubro de 2021, com a curadoria de Joana Gama e Ingo Ahmels, para resgatar a memória do compositor alemão.

Com encenação da canadiana Lou Simard, J-CHOES - J’ai Faim está organizada como uma sessão culinária em que os ingredientes são a música. Satie, grande influência para Cage e Otte, é o elemento que tudo cola, desde uma gnossienne trauteada por Joana Gama logo no início da peça, ao momento em que Ingo Ahmels, que foi assistente de Hans Otte, aparece em palco com o chapéu de coco que reconhecemos do compositor francês e com o guarda-chuva que sempre o acompanhava. “Satie surge porque ambos o admiravam”, explica Joana Gama, cujo trabalho na última década se tem debruçado sobre o mestre francês do minimalismo. “É um compositor muito livre e, de certa forma, abriu portas para que compositores como Otte e Cage aparecessem”, descreve.

“A primeira ideia era ter uma refeição entre Cage e Otte. Mas não queríamos que fosse uma refeição normal. O que deverão eles comer? São músicos… então ficou claro que comeriam música”, conta Simard, que vive em Bremen, onde chegou a conhecer Otte.

Entre as deixas, os intérpretes vão reproduzindo ao piano obras do trio de personagens, embora também se intrometam peças de Arnold Schönberg (com quem Cage estudou) e do próprio Ahmels. Mas as referências deste caldo musical vão de Bach a Schumann, ou de Debussy a Stravinsky. A única rejeição fica reservada para Richard Wagner, numa menção à difícil relação que os alemães mantêm com o compositor de inclinações anti-semitas.

Enquanto director da Radio Bremen, Otte dedicou muito tempo a difundir a música de outros compositores “em detrimento da sua”, explica Joana Gama. “É quase como se agora se esteja a fazer justiça e a divulgar a música dele, mesmo que já não esteja cá”, sublinha.

“É uma música etérea, apesar de estar muito enraizada na realidade”, diz a pianista, sobre o trabalho de Otte. “Há um lado ligado ao sonho, à fantasia que nos eleva um bocadinho cima do chão e foi isso que me fascinou muito nesta música e que me faz tanto gostar de a tocar em público”, refere, depois de recordar a história de como, através de um amigo, chegou às obras do compositor alemão, em 2010.

Depois de Viseu, a peça segue para o Goethe Institut, em Lisboa, onde tem nova apresentação, no dia 11 de Abril.