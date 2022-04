Sexta na TV: Tokyo Vice, sedução, o poder das raízes e um “marajá do teclado”

CINEMA

O Turista

Fox Movies, 21h15

Frank Tupelo, um professor de matemática em viagem pela Europa, é seduzido pela belíssima e misteriosa Elise Clifton-Ward no comboio que liga Paris a Veneza. Segue-se uma perseguição que escapa ao entendimento dele e que envolve tanto a Interpol como um perigoso gangue russo. Esta comédia policial adapta o filme de Jérôme Salle Anthony Zimmer, com Angelina Jolie e Johnny Depp nos papéis criados originalmente por Sophie Marceau e Yvan Attal. É a segunda longa-metragem do alemão Florian Henckel von Donnersmarck, depois da estreia oscarizada com As Vidas dos Outros.

Dupla Sedução

AMC, 22h10

Thriller de Tony Gilroy. Claire (Julia Roberts) é uma ex-agente da CIA; Ray (Clive Owen), da MI6. Ambos trocaram o universo da espionagem pelo mundo bem mais lucrativo dos negócios, cada um a trabalhar para uma multinacional. A missão: obter a fórmula de um produto que trará fortuna à empresa que o patentear. Enquanto tentam passar a perna um ao outro, vão caindo noutra armadilha: o amor.

As Filhas de Abril

RTP2, 23h07

Vencedor do prémio especial do júri em Cannes, na secção Un Certain Regard, um filme sobre a condição da mulher, em diferentes gerações e contextos sociais, com realização de Michel Franco. Centra-se no reencontro de Valeria (Ana Valeria Becerril), uma jovem de 17 anos que está grávida, com April (Emma Suárez), a sua mãe ausente.

As Horas de Luz

RTP1, 00h46

Maria anseia pela operação às cataratas que há-de devolver-lhe a visão. Entretanto, há um amigo pescador que cuida dela e outros laços que provam que ela não está sozinha. Um filme dramático de António Borges Correia, com actuações de Paula Só, José Eduardo e Anabela Brígida.

Looper - Reflexo Assassino

Hollywood, 2h50

Thriller de acção futurista dirigido por Rian Johnson, sobre um looper (viajante no tempo, neste caso como assassino a soldo) que descobre estar a ser perseguido pela versão mais velha de si mesmo, que ali está para apagar a sua própria existência. Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis dão vida aos protagonistas.

SÉRIE

Tokyo Vice

HBO Max, streaming

Estreia. Ambientada no submundo de Tóquio em finais dos anos 1990, a série criminal inspira-se nos relatos do jornalista norte-americano Jake Adelstein sobre a Polícia Metropolitana da cidade japonesa. Michael Mann realiza o primeiro episódio do thriller criado por J.T. Rogers e protagonizado por Ansel Elgort. Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Ella Rumpf, Hideaki It , Shô Kasamatsu e Tomohisa Yamashita juntam-se ao elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Raízes Protectoras do Planeta: Um Prodígio no Subsolo

RTP2, 20h45

Estreia. As capacidades das raízes das plantas – sobretudo, “os seus poderes especiais [que] podem ajudar a travar as alterações climáticas e a proteger o meio ambiente” – são alvo de uma investigação conduzida por cientistas de várias áreas. Este documentário expõe possibilidades como a criação de um quebra-mar natural com gramíneas, a protecção do solo com uma variedade de trigo perene ou a fitomineração.

Oscar Peterson: Black + White

TVCine Edition, 22h

Gravou mais de 200 álbuns, ganhou oito Grammys e foi um dos maiores pianistas de jazz. Duke Ellington apelidou-o de “marajá do teclado”. É ao músico e compositor canadiano Oscar Peterson (1925-2007) que o realizador Barry Avrich presta homenagem neste filme em forma de “docuconcerto”, em que participam vultos como Billy Joel, Quincy Jones, Herbie Hancock, Branford Marsalis, Jackie Richardson, Joe Sealy, Measha Brueggergosman ou Denzal Sinclaire. Abre o ciclo Para Além da Música, que às sextas, até 13 de Maio, dá palco a músicos e cenas musicais (Camané, David Byrne e Bee Gees estão entre os retratados).

INFANTIL

Tico e Teco: Vida no Parque

Disney Channel, 21h10

Chegam ao canal as aventuras dos esquilos traquinas – um mais nervoso, o outro mais relaxado – num parque da cidade. Na sua busca insaciável por bolotas, vão-se cruzando com outros personagens do mundo Disney, como o Pluto ou o Pato Donald.