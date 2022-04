Carissa Véliz: “A forma como se partilha dados é incompatível com democracias saudáveis”

Assim que os taliban tomaram Cabul e declararam o Emirado Islâmico do Afeganistão, em Agosto, começaram a surgir relatos de que tinham obtido acesso a extensas bases de dados sobre as profissões dos cidadãos e dispositivos usados pelos militares para recolher impressões digitais e registos da íris. Segundo oficiais dos EUA, a informação podia ajudar a identificar afegãos que ajudaram as forças norte-americanas durante a permanência do país no Afeganistão. “A recolha de dados pode matar”, salienta ao Ípsilon a investigadora de ética e inteligência artificial Carissa Véliz.