Patriotas contra nacionalistas

O elogio do patriotismo como antídoto contra o nacionalismo: podemos resumir com esta proposição o discurso inaugural de Augusto Santos Silva, enquanto novo presidente da Assembleia da República. O patriotismo como uma boa coisa, um sentimento nobre e capaz de estimular um ideal colectivo que nasce da pertença comum a uma pátria, eis uma ideia que faz as delícias do discurso político. O patriotismo não tem inimigos: podemos opô-lo ao cosmopolitismo, mas até os mais cosmopolitas não gostam de passar por anti-patrióticos, muito embora jamais jurariam fidelidade e amor à pátria, uma amor activo, como exige o patriotismo para outorgar certificados ao verdadeiro patriota, também chamado “bom cidadão” ou, numa designação mais clássica e que lhe confere classe, civis bonus; podemos opô-lo ao nacionalismo, como fez Augusto Santos Silva, seguindo um hábito público, mas até os nacionalistas ferrenhos jamais diriam que são anti-patrióticos e não admitem ser tratados como tal. Parece então que o nacionalismo dá má reputação ao patriotismo, mas essa contaminação não é recíproca. Hoje em dia, o conceito de “patriota” não faz com que os seus beneficiários sejam definidos como chauvinistas, por exemplo.