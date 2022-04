Bombas sim, estaladas não!

O prazo foi vencido e a previsão cumpriu-se. Viktor Órban acaba de ganhar, pela quarta vez, as eleições na Hungria. Na Rússia, o apoio a Vladimir Putin terá passado de 69 por cento, no início da invasão da Ucrânia, para 83 por cento cumprido mais de um mês de guerra (dados do centro de sondagens russo Levada, empresa considerada crível e suficientemente independente pelo New York Times que divulgou a notícia, dando-a por boa). Entretanto, nos EUA, uma pesquisa do Harvard CAPS-Harris Poll, ensaiando um hipotético confronto eleitoral Donald Trump /Joe Biden nos dias de hoje, dá a vitória ao presidente que perguntou se a lixívia não poderia ser um remédio eficaz no combate à Covid 19 (47%), contra 41% de votos no presidente que acenou bye-bye Afeganistão e hasta la vista. Quanto a uma eventual disputa com a actual vice-presidente, os resultados seriam ainda mais desastrosos para Kamala Harris: 38 por cento, contra 49 por cento dos inquiridos a apoiar Trump.