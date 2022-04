Abramovich é membro e financiador da organização russa que o certificou como sefardita português

Uma aparição pública de Roman Abramovich é invariavelmente alvo de atenção mediática em qualquer lugar do mundo e um almoço discreto no aclamado restaurante kosher Basil Pizza & Wine Bar, em Brooklyn, Nova Iorque, a 6 de Maio de 2013, não escapou a um blogue de informação local. O dono do Chelsea estava acompanhado pelo amigo Alexander Boroda, o rabino que sete anos depois atestou as suas origens sefarditas, fundamentais para a sua naturalização como português em 2021.