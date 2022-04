O programa “vago” da maioria absoluta vai a debate no Parlamento

O terceiro programa do Governo de António Costa – o primeiro em maioria absoluta – tem menos metas temporais objectivas do que o programa apresentado em 2015. O documento que será debatido esta quinta e sexta-feira é, nas palavras do Presidente da República, um “programa feito para quatro anos e meio, e não tão preocupado com o imediato, com aquilo que se vive neste momento”. Um programa que, em algumas áreas sectoriais, é “ambíguo”, “pouco claro” e “muito vago”, acrescentam alguns especialistas ouvidos pelo PÚBLICO.