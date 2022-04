André Coelho Lima: “Será fácil o diálogo” entre a direcção da bancada e o próximo líder do PSD

André Coelho Lima, vice-presidente de Rui Rio, sugere que os sociais-democratas se vão abster na moção de rejeição do programa do Governo . Em entrevista ao programa Hora da Verdade, do PÚBLICO e Rádio Renascença, o deputado que integra a nova direcção da bancada – é eleita esta quinta-feira – rejeita pronunciar-se sobre candidaturas à liderança do PSD, mas assume “lealdade” ao próximo líder.

Eleito deputado pela segunda vez como cabeça de lista por Braga, André Coelho Lima tem dúvidas sobre se Rui Rio deve concertar com os candidatos à liderança do PSD a indicação dos nomes para o Conselho de Estado.

Luís Montenegro apresentou a candidatura à liderança do PSD. É o homem certo para suceder a Rui Rio nesta altura?

Em primeiro lugar não sabemos se Montenegro será o único candidato, mas sobretudo a posição que ocupo no partido obriga-me a um recato sobre as diferentes candidaturas que possam surgir. Até em respeito pelas próprias candidaturas.

Mas vai continuar a fazer parte, é deputado e será vice-presidente da bancada...

São patamares diferentes. Ser deputado, neste momento, é a minha profissão.

Não tenciona tomar posição nenhuma nesta corrida eleitoral?

Não. Logo poucos dias depois das legislativas, tomei essa posição pessoal e transmiti-a a quem me perguntou. Se o dr. Rui Rio não vai continuar como presidente do PSD, como consequência da leitura que fez dos resultados, essa consequência não é individual. Os resultados não são responsabilidade apenas do dr. Rui Rio. Tenho de tirar iguais ilações. Não estarei disponível para integrar quaisquer cargos nacionais em quaisquer candidaturas nem para apoiar candidaturas.

Não é não querer tomar posição, é achar que não devo fazê-lo não só pelas funções que ocupo como por aquelas que ocupei durante quatro anos. Hoje ouvi o dr. Luís Montenegro dizer coisas que eu subscreveria na totalidade, que, aliás, foram ditas pelo dr. Rui Rio na campanha eleitoral face à falta de esperança que nos apresenta este Governo. Portanto, não há dificuldade alguma, conquanto haja lealdade – e da minha parte haverá.

Vai ser fácil esse diálogo entre as duas direcções?

Vejo muito boas condições para que seja fácil esse diálogo, para que haja lealdade e um trabalho construtivo, para que quem está no Parlamento não queira de forma alguma – e aqui só posso falar a título pessoal – obstaculizar o trabalho de qualquer direcção.

O próximo líder do PSD terá direito de indicar uma nova direcção da bancada ou esta deve cumprir o mandato de dois anos?

Não tenho capacidades de adivinhação. Vou dar a resposta formal: Quem vota na bancada são os deputados. Considero que deve haver uma ligação entre a direcção da bancada e a direcção do partido. Quem tira conclusões sobre a existência ou não dessa ligação são, naturalmente, as direcções do partido. As direcções parlamentares devem estar disponíveis para cumprir, no patamar parlamentar, aquela que seja a estratégia de oposição determinada pela direcção nacional do partido.

Montenegro foi buscar Joaquim Miranda Sarmento, um homem muito próximo de Rui Rio para coordenar a sua moção de estratégia. Ficou surpreendido por ele ter aceitado?

Se fui protagonista de um período que termina, não devo tentar ser de um subsequente. É minha posição pessoal. Cada um tomará a sua. E não me compete a mim comentar as posições de cada um.

Foto André Coelho Lima deve ser eleieto esta quinta-feira vice-presidente da bancada do PSD Rui Gaudêncio

O próximo líder tem condições para fazer dois mandatos e ser candidato a primeiro-ministro em 2026?

Estamos a entrar em futurologia. É evidente que não é um percurso fácil em termos temporais. Luís Montenegro diz o que não pode deixar de dizer, ou seja, um presidente do PSD é um candidato a primeiro-ministro. Sabemos que o período de mandato à frente do PSD não chega ao fim da legislatura – nem o seguinte –, mas o líder do PSD é o líder da oposição. O animus de quem se apresenta não pode ser outro.

Esta maioria absoluta do PS pode levar a que o PSD entre numa fase autofágica?

Espero que não. Não é fácil uma fase mais autofágica do que a anterior. Há que se reconhecer que a fase liderada pelo dr. Rui Rio foi difícil do ponto de vista da paz interna. Não acho nada que a circunstância de maioria absoluta do PS leve a maior tumulto dentro do PSD. Não antevejo esse cenário. Agora, há muitas circunstâncias que me fogem ao controlo.

Até ao congresso, a direcção do PSD tem de indicar nomes para o Conselho de Estado. Essa escolha está a ser acertada com os candidatos?

O PSD tem um presidente que está em funções, a quem compete tomar decisões. Reportando-me à candidatura hoje (esta quarta-feira) apresentada, ele [Luís Montenegro] teve essa sageza e esse respeito de ter dito que o PSD tem um presidente em funções e de até ter dito que não vestiria o fato de presidente se não estivesse nas funções. Acho bem que Luís tenha dito o que disse. Essa concertação a que se refere, não sei se tem de haver. Quem são os candidatos à liderança do PSD? Sabemos um, não sabemos se haverá outros.

Rui Rio e Pinto Balsemão poderão ser os nomes para o Conselho de Estado?

Não lhe posso dizer se são até porque na comissão permanente e na direcção nacional isso não foi discutido.

O líder da bancada do PS sugeriu que foi o PSD que inviabilizou a eleição de Cotrim de Figueiredo para a vice-presidente da Assembleia da República. Também acha que foi uma curiosíssima interpretação dos resultados?

Acho que é uma infelicidade para quem está a começar. Não revela um conhecimento aritmético por aí além porque ele tem a maioria dos deputados e vir acusar qualquer outro partido de não eleger seja quem for é um momento de humor ou é uma infelicidade aritmética. Esta pequena especulação, pequena política, não é própria de quem está à frente das bancadas. Não sabemos quem votou em quem. Há uma coisa que sei e que o dr. Brilhante Dias devia saber melhor do que eu: o PSD não determinou sentidos de voto. A partir daí, os deputados votaram de acordo com a sua convicção.

Mas gostaria de ver Cotrim de Figueiredo na mesa da AR?

O dr. Cotrim poderia perfeitamente ser vice-presidente da Assembleia da República como no passado [houve vice-presidências que] foram de outros partidos. Não há da parte do PSD um gosto particular em que seja apenas PS e PSD nas vice-presidências. Isso é ponto assente.

Como é que o PSD vai votar a moção de rejeição ao programa do Governo?

Esta moção de rejeição é um acto numa peça de teatro a que já nos habituou o dr. Ventura. Apresentar uma moção de rejeição sobre o que o povo acabou de votar é desrespeitar o próprio povo. Uma coisa é nós estarmos, na saúde da democracia, contra o PS, batermo-nos contra o PS, outra coisa é entrarmos em golpes de teatro. Isso nós deixamos para o Chega.

Portanto, é um voto contra?

Nós também não podemos aprovar um programa do Governo. Se nos fosse apresentado numa moção de confiança, não está a imaginar que votássemos a favor. O PSD terá a posição de moderação que sempre teve, que é a de respeitar o que os portugueses determinaram há muito pouco tempo mas também não embarcar em golpes de teatro que visam promoções individuais e até espúrias.

Apesar da crise provocada pela guerra na Ucrânia, o Governo mantém os compromissos assumidos na campanha eleitoral. É um programa irrealista?

Tem toda a legitimidade de ser um copy-paste do programa do PS. Mas, por outro lado, teve tempo para fazer alguma adaptação às novas realidades. Recebi isso com alguma estranheza, revela pouco trabalho de casa e falta de ânimo positivo.

Foto O deputado é também vice-presidente do PSD Rui Gaudência

Se tivesse que dar uma nota ao programa de Governo, que nota dava?

De zero a cinco, dava dois ou dois e meio. Tenho de dar uma nota negativa a uma visão da sociedade que o PSD combateu de forma absolutamente clara na campanha eleitoral.

A extinção do SEF tem data confirmada: 12 de Maio. É possível travar este processo. Espera que o Presidente da República tenha algum tipo de intervenção nesta matéria?

Eu espero que seja possível. Porque acho que é um erro que estamos a tempo de evitar. É um erro assente nos entendimentos parlamentares da pretérita configuração parlamentar.

Há agora uma oportunidade para reverter essa decisão.

Há agora uma oportunidade – não gosto de usar palavras como reverter – para repensar esta matéria. É preciso que se tenha noção da importância que foi para a segurança interna, que os cerca de 25 mil refugiados tenham entrado em Portugal sem que esta extinção tenha tido lugar.

Isso é mais uma razão para travar este processo?

Seria assisado e avisado para que, sem que haja reversões ou recuos, se ponderasse melhor, se desse um lapso temporal mais razoável para se ver o que se vai fazer.

Concorda com o aviso que o Presidente da República fez na tomada de posse do Governo?

Concordo totalmente com o Presidente, acho que é desejável que aquilo que foi determinado em eleições legislativas pelo eleitorado seja cumprido. Se é o que vai acontecer, não sei. O primeiro-ministro tem bem consciência de alguma pressão acrescida sobre ele para que, de facto, cumpra o mandato até ao final.

Disse que terminou o seu ciclo. Alguma vez se vê como candidato à liderança do PSD?

Ah... isso é uma pergunta... eu nunca fui candidato a nada por vontade própria. Nunca disse que não a nada, mas nunca estive interessado. Corre sempre mal para quem programa coisas... Levo a vida assim.