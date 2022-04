Este concurso de fotografia quer estimular a “inclusão na diversidade”

Estão abertas as candidaturas para a 8.ª edição do concurso internacional de fotografia “A inclusão na diversidade”, promovido pela Plural&Singular, a revista digital do Núcleo de Inclusão, Comunicação e Media. Até 15 de Abril podem concorrer fotógrafos amadores e profissionais.

A iniciativa pretende “celebrar a inclusão, a equidade e a igualdade de direitos e oportunidades numa sociedade caracterizada pela diversidade”, de acordo com o site da Plural&Singular.

Podem participar, de forma gratuita, “todos os fotógrafos, amadores e profissionais, de todas as nacionalidades”, individualmente ou “em representação de alguma entidade”, lê-se no regulamento. Caso um participante tenha menos de 18 anos, este tem de apresentar, obrigatoriamente, uma “autorização expressa de ambos os pais ou do responsável legal”.

Para se candidatarem, os participantes devem enviar uma ficha de inscrição devidamente preenchida e podem submeter até três fotografias, onde apresentem “exemplares de exclusão, apontando o dedo à discriminação” relativa à deficiência ou até “ao género, à orientação sexual, religião, raça e etnia, idade”. As imagens devem ser “inéditas”. Os trabalhos fotográficos devem ser enviados por e-mail – geral@pluralesingular.pt – ou em suporte digital (CD ou DVD) por correio.

Durante o mês de Maio, as fotografias serão avaliadas por um júri, que conta, até agora, com Paulo Pimenta, fotojornalista do PÚBLICO, e Sónia Silva, presidente do júri e técnica superior do Centro Português de Fotografia (CPF)/Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

Após a avaliação, as três imagens vencedoras serão anunciadas publicamente a 21 de Maio, numa cerimónia de entrega de prémios em Guimarães. Os trabalhos fotográficos serão expostos no CPF, no Porto, durante o mês de Dezembro.

