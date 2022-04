A Faculdade de Direito de Lisboa e o assédio sexual

Yale, Princeton, Stanford, Oxford, Cambridge, qualquer universidade decente proíbe relacionamentos professor-aluno fora do âmbito académico

A história é esta: um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) – entretanto identificado pela CNN Portugal como sendo Guilherme Waldemar d’Oliveira Martins, secretário de Estado das Infra-estruturas entre 2015 e 2019 – contactou pelo menos seis alunas suas através do Facebook, madrugada dentro (duas da manhã e mais tarde), com mensagens insistentes, procurando meter conversa. Eis alguns exemplos dessas mensagens, segundo a autora da notícia, Fernanda Câncio: “‘Se reparar, não posso ter mais amigos no Facebook, tive de eliminar uns LOL mas não quero abusar’ (dando a entender que para ‘pedir amizade’ à estudante naquela rede tivera de abdicar de outros ‘amigos’ virtuais); ‘parece ser boa aluna, qual a sua média’; ‘se precisar de ajuda, diga’”.