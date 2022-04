O renovado Partido Comunista Português Putin

O PCPP – a nova designação do partido comunista português dos amanhãs que cantam – devia ter vergonha por não acompanhar a proposta do PAN sobre o convite a Zelenskii de discursar na AR. Na verdade, mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo e não admira, pois, a senilidade, a duplicidade e a confusão mental ideológica do PCPP que já não consegue distinguir o que é a soberania e a independência de um povo que aspira trilhar caminho sem grilhões e peias e que, sem justificação, foi invadido pelo Exército russo às ordens do tenebroso Putin. Para o nosso PCPP das “amplas liberdades”, a inenarrável barbaridade e o indescritível horror que assolaram a cidade de Bucha — e certamente outras localidades — foi uma encenação, foi uma mise en scène urdida pelos soldados ucranianos com a supervisão dos EUA e do Ocidente em decadência. O nosso PCPP não passa de um fâmulo ao serviço da Federação Russa.

António Cândido Miguéis, Vila Real​

Vou estar atento

Desde que a Rússia traiçoeiramente invadiu a sua vizinha Ucrânia cometendo os mais hediondos crimes de guerra impensáveis num mundo civilizado em pleno século XXI que o presidente Volodimir Zelenskii tem discursado em vários parlamentos incluindo o Bundestag alemão, Casa dos Comuns e Congresso dos EUA através de videoconferência. Por cá, com a casa arrumada na nossa Assembleia, chegou a hora do Presidente da República receber luz verde dos nossos deputados para endereçar o convite ao seu homólogo ucraniano. Se tal convite for aceite, faço votos para que o presidente da AR Santos Silva não perca a oportunidade para estar muito atento aos sinais de ódio em palavras ou atitudes do hemiciclo. De uma ponta a outra.

Jorge Morais, Porto

Como é possível

Se há atitude mental que se justifica perante o cenário da política internacional, não apenas agora mas há anos, é a incredulidade - ou antes, a incompreensão total. Como é possível um grande partido americano ser totalmente metido no bolso por um magnata do imobiliário reconhecidamente pouco honesto? Como é possível um povo pacífico mas muito lúcido eleger para a chefia do Estado um rufia e violento como Bolsonaro? Como é possível, aqui mais perto, um povo culto e educado como o húngaro entregar sucessivas e retumbantes vitórias eleitorais a uma figura lamentável como Órban? Como é possível o país das liberdades estar, há anos, de namoro com a extrema-direita de Le Pen ou de Zemmour, e à beira de lhe entregar o poder? Como é, inclusivamente, possível que, num país enorme onde vivem muitos milhões de pessoas, e no século das redes sociais incontroláveis, seja vendável a narrativa que garante a uma personagem como Putin uma popularidade crescente? Os comentadores políticos bem se esforçam, mas nenhuma explicação convence totalmente acerca desta atracção do abismo que hoje domina tantos povos outrora ganhos para a democracia.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Parabéns

Parabéns para as novas “sementes” na última página do PÚBLICO. Admiro os pensamentos profundos da sua cronista Carmo Afonso e a sua abordagem abrangente aos temas tão complexos e controversos da actualidade. Uma inspiração para reflectir!

Margit Kegel, Lagos

"Os leitores também escrevem"

Fez bem o leitor Tomaz Albuquerque em lembrar, na sua carta aqui publicada ontem, o livro "Os leitores também escrevem", uma colectânea de textos produzidos por 12 entusiastas das cartas dirigidas a diversos órgãos de comunicação social. Não fiz parte desse grupo, mas, em Janeiro de 2015, por iniciativa da sua alma mater, Maria do Céu Mota, viria a integrá-lo num blogue entretanto formado, "A Voz da Girafa". Revelador do entusiasmo então vivido, o blogue foi fazendo o seu percurso, com frequente reflexo nas "cartas" que os jornais mais importantes iam publicando. Se, no início, até se conseguiram organizar encontros nacionais dos participantes, em Lisboa e no Porto, as con(tra)dições viriam a deixar marcas pelo caminho e, por razões muito diversas, o número de "escreventes" cedo começou a diminuir.

Escrever não é tarefa fácil, sobretudo para os não-profissionais, e nem todos se dão a esse trabalho, tanto mais que, ao fazê-lo, nos estamos a expor, e, tornando públicas as nossas opiniões, nos submetemos ao escrutínio alheio, arrostando com críticas a que, por vezes, não conseguimos resistir. Pior do que isso é quando a crítica resvala para o ataque pessoal e, como se sabe, nas redes sociais, as tão cantadas "linhas vermelhas" ultrapassam-se com demasiada facilidade. Apesar de tudo, o blogue sobrevive através de um punhado de "resistentes" que, teimosamente, ali vão depositando os seus contributos, longe do fulgor contraditório que chegou a ostentar e que perdeu. É pena.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia