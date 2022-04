Zémmour quer os convertidos, os indecisos, mas não os jornalistas

A dois dias da primeira volta das presidenciais, muita coisa parece ainda em aberto e existe entre os franceses um sentimento crescente de ansiedade. Poderá ainda haver alguma surpresa que venha baralhar o que parecia ser um dado adquirido: a passagem à segunda volta do actual Presidente Emmanuel Macron e da candidata de extrema-direita Marine Le Pen. E, sobretudo, começa a agitar-se um fantasma: e se Le Pen ganhar a segunda volta? “Um perigo maior do que nunca”, titula hoje o Libération.

Aproveitando as últimas horas de campanha, os candidatos fazem um derradeiro esforço para convencer os indecisos e os potenciais abstencionistas – que, segundo algumas sondagens, podem chegar muito perto dos 30%. Depois de quase todos os grandes comícios já terem acontecido, a campanha de rua, pelo menos em Paris, é praticamente invisível.

Resta a comunicação social, com destaque para a televisão, a mobilização dos militantes, que distribuem folhetos e, em alguns casos, apostam no porta a porta, e as formas de campanha mais directas como os emails personalizados, como o que recebemos (tal como todos os inscritos na página Emmanuel Macron Avec Nous para receber notícias da campanha) do Presidente candidato: “Alexandra, em quatro dias tudo pode mudar, porque nada está ainda fechado. É o momento de usar os argumentos que a convenceram para ir convencer.”

“Caros conquistadores”, escreve, por seu lado, o comentador televisivo tornado candidato Éric Zemmour, do movimento Reconquista (extrema-direita), “os meus eleitores não devem deixar-se enganar nem desmotivar pelas sondagens. O voto útil é o truque dos políticos. Eu sou o voto vital, vital para a França que continua a ser a França.”

O texto acompanha um apelo: “O seu marido? A sua mulher? O seu irmão? A sua irmã? Os seus melhores amigos? Ainda hesitam? A noite dos indecisos é feita para eles.” A proposta é que cada apoiante de Zemmour convide um amigo ou familiar para uma noite em que poderão ouvir o testemunho de “Jean-Marc, em tempos indeciso e depois convencido por Éric Zemmour”. No final, “cada um pode fazer as suas perguntas em redor de um copo” e “haverá mesmo, talvez, convidados surpresa”.

Para poder ouvir a história da conversão de Jean-Marc é preciso fazer a inscrição no email, após o que se recebe a indicação da morada do evento. “Esperamos-vos numerosos”, dizia o convite. Contactado pelo PÚBLICO com um pedido para assistir ao encontro, um dos organizadores, David Attia, pediu umas horas para poder responder. Por fim, a resposta chegou: “Hélas, o evento não é aberto à imprensa, désolée.”