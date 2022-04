Faro Story Spot abre este Verão para nos fazer “apaixonar pela cidade e pela ria Formosa”

Junto à Sé Catedral de Faro, nasce em Junho um espaço imersivo que, entre personagens e projecções, conta a história da capital do Algarve, da ria Formosa e da dieta mediterrânica. No final, há tiborna e vinho na esplanada e uma app para continuar a explorar o centro da cidade.

Com a Sé de Faro como pano de fundo, entramos naquela que promete ser a próxima atracção turística da cidade: o Faro Story Spot, com abertura prevista para Junho, quer ser “uma homenagem” à cidade e à ria Formosa. O objectivo da nova experiência imersiva, com recurso a projecções multimédia, é que “quem entre se apaixone por Faro”, resume Sofia Fonseca, responsável criativa do projecto. “Queremos que os farenses se sintam orgulhosos de vir cá, que quem visita a cidade pela primeira vez descubra coisas que não estava à espera, e que as escolas possam vir durante todo o ano.”