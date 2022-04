Apoio público para atenuar subida do preço dos alimentos será pago a 29 de Abril

O apoio para ajudar as famílias mais carenciadas a fazer face ao aumento do preço dos alimentos, no valor de 60 euros, será pago pela Segurança Social a 29 de Abril. Este apoio será pago uma só vez e destina-se às famílias que em Março de 2022 beneficiaram da tarifa social de energia.

A informação foi publicada nesta quinta-feira no site da Segurança Social, que lembra que a atribuição do apoio é automática, “sendo o pagamento efectuado preferencialmente para a conta bancária para maior celeridade”.

Em causa está um apoio criado pelo Governo para atenuar o impacto nas famílias mais vulneráveis do aumento generalizado dos preços e, em particular, dos alimentos.

Serão abrangidas as famílias com tarifa social de energia e que, de acordo com os dados publicados pela Direcção-Geral de Energia e Geologia, eram 762.320 em Março.

Esta solução coloca alguns problemas, como alertou uma notícia do Jornal de Negócios, uma vez que para beneficiar da tarifa social as pessoas têm de reunir um conjunto de condições e ter a factura da luz em seu nome, algo que nem sempre acontece (uma vez que pode estar em nome do senhorio, por exemplo).

O Governo ainda não explicou como vai resolver estas questões.