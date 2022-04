Futebol feminino cresceu 12% em Portugal nas últimas duas épocas

No futsal, a tendência é de estagnação no número de praticantes federadas na última década e num decréscimo de atletas nas camadas jovens.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentou um balanço feito a 31 de Março deste ano do número de praticantes federadas de futebol e futsal feminino, segundo o qual existem actualmente 7773 jogadoras de futebol e 4232 em futsal.

Analisando os dados fornecidos pela FPF ao PÚBLICO, comprova-se que o crescimento do futebol feminino nas últimas duas últimas épocas foi de 12%, havendo, porém, uma tendência de estagnação de praticantes federadas no futsal na última década.

Na nota divulgada pela FPF, é referido que “Portugal ultrapassou, pela primeira vez, a fasquia das 12 mil praticantes federadas de futebol e futsal”: 7773 em futebol e 4232 em futsal.

“No balanço feito a 31 de Março de 2022, o novo número de praticantes representa um crescimento na ordem de 5,7% em relação a período homólogo de 2020. Significa, também, uma subida de 95,9%, em comparação com o número de praticantes inscritas em 2011/2012”, lê-se ainda no documento revelado pela FPF.

Detalhando os números obtidos pela federação portuguesa, comprova-se, porém, que embora haja esta época quase um milhar de atletas seniores a mais do que havia em 2011-12 - o número de federadas passou de 840 para 1834 -, o crescimento nas camadas jovens na última década não tem tido um reflexo no escalão sénior na mesma proporção.

Comparando as épocas de 2011/12 e 2021/22, o número de atletas seniores federadas no futebol feminino teve um acréscimo de 994 atletas (54%), número que fica aquém do aumento total de praticantes (72%).

No futsal, o cenário é diferente. Nas últimas 11 épocas, apenas em três temporadas houve menos atletas federadas seniores do que em 2021/22 e, comparando com 2019/20, os escalões de formação têm um decréscimo de 16,7% no número de federadas nas camadas jovens.

Mónica Jorge, directora da FPF, considera que o aumento no número de praticantes no futebol resulta do “compromisso que tanto os clubes como as associações de futebol assumiram com a Federação Portuguesa de Futebol no processo de certificação, levando a uma melhoria em quantidade e em qualidade das instalações desportivas para a prática feminina, o que atrai mais jogadoras”.

A responsável federativa, estima ainda que nos próximos anos Portugal possa atingir a marca das 20 mil praticantes” federadas nas duas modalidades.