Quarta na TV: Petra, Templários, um Paraíso e cidades ameaçadas

CINEMA

Gran Torino

Hollywood, 17h15

Realizado e protagonizado por Clint Eastwood, é a história de um veterano da Guerra da Coreia, um homem solitário, inflexível e amargo que, para além da cadela, só confia na sua arma. Os antigos vizinhos há muito que morreram ou se mudaram. O bairro é agora habitado sobretudo por imigrantes asiáticos que ele despreza. Um dia, um dos jovens vizinhos é pressionado por um gangue e tenta roubar o seu precioso Ford Gran Torino. É o improvável início de uma amizade que mudará as suas vidas.

A Estranha em Mim

Fox Movies, 21h15

Erica Bain e o noivo são atacados. Ele é assassinado; ela fica gravemente ferida. Erica recupera, mas não consegue superar a perda nem o medo. Resolve então comprar uma arma, patrulhar as ruas e começar a fazer justiça pelas próprias mãos, enquanto a cidade segue com fascínio e perplexidade os crimes desta justiceira. Um filme de Neil Jordan, com Jodie Foster como protagonista.

Jackie Brown

Fox Movies, 00h44

Uma empregada de mesa que faz entrar dinheiro de contrabando de armas nos EUA é apanhada pela polícia e pressionada a entregar o homem para quem trabalha. Pam Grier, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Michael Bowman, Robert De Niro, Bridget Fonda dão vida às personagens do filme que Quentin Tarantino escreveu e dirigiu em 1997.

SÉRIE

Os Durrell

AXN White, 21h25

Começa a segunda temporada da série britânica, escrita por Simon Nye e realizada por Steve Barron, a partir da história real do naturalista e escritor inglês Gerald Durrell, que registou na Trilogia de Corfu os quatro anos que passou numa ilha grega, nos anos 1930, com a mãe e os três irmãos.

DOCUMENTÁRIOS

As Rotas da Escravatura

RTP2, 11h13

Primeiro de quatro episódios que documentam a história da escravatura desde o século VII, início do desenvolvimento de uma rede de tráfico global, marcada por violência, opressão e discriminação em nome do lucro, que viria a moldar de forma decisiva as sociedades, até hoje. Timbrada pelo canal Arte e co-produzida pela RTP, abre com 476-1375: Para além do deserto, que recua no tempo para mostrar como as populações subsarianas se tornaram, sublinha a sinopse, “a principal ‘matéria-prima’ da maior deportação da história”.

Petra: Os Segredos dos Antigos Construtores

RTP2, 20h40

Testemunhos de especialistas e simulações por computador combinam-se para desvendar a história de um dos sítios arqueológicos mais visitados e enigmáticos do mundo, propondo mostrar como foi concebida e construída, há mais de dois milénios, a cidade escondida no deserto e esculpida nas rochas. Thierry Fessard e Yohann Thiriet são os autores desta “imersão sem precedentes na construção desta majestosa cidade antiga, um verdadeiro milagre arquitectónico, fruto da genialidade dos construtores nabateus”.

As Relíquias Perdidas dos Templários

História, 22h15

Estreia. Os caçadores de tesouros Hamilton White e Carl Cookson lançam-se numa expedição inspirada pelos mitos associados aos Cavaleiros Templários, investigando a proveniência e eventual ligação à Ordem de artefactos como um capacete, um cálice, uma espada, um vaso ou um relicário. Os episódios, cinco no total, são debitados à quarta-feira – hoje em dose dupla.

Cidades Sob Ameaça

Odisseia, 22h30

Estreia. Como evitar que Veneza fique submersa? Esta é uma das questões colocadas no primeiro episódio de uma série que avalia o impacto das alterações climáticas em quatro cidades icónicas. Na próxima quarta-feira, é a vez de Tóquio; nas seguintes, Nova Iorque e Amesterdão.

Paraíso

RTP2, 22h59

Mais de 40 anos depois de ter saído do Brasil para Portugal, Sérgio Tréfaut voltou ao país natal para rodar este filme focado num grupo de cantores de idade avançada que actuavam todos os dias nos jardins do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. As filmagens acabaram pouco antes do início da pandemia. Diz o trailer que “é uma homenagem a uma geração vítima do genocídio do Estado que decorre no Brasil desde o início de 2020”.

Tony Hawk: Until The Wheels Fall Off

HBO Max, streaming

Um documentário sobre a lenda do skate, o norte-americano Tony Hawk, estreia-se numa altura em que, aos 53 anos, o desportista ainda está no activo.