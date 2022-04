O Brasil de Castello Branco ou Mateus Aleluia atravessa os próximos meses do Auditório de Espinho

Com música brasileira e uma homenagem aos cantores de Abril se fará a programação dos próximos dois meses do Auditório de Espinho. Já a 16 de Abril, o duo argentino Cande y Paulo apresentará recriações de clássicos do jazz e da música pop-rock, enquanto a 22 o brasileiro Castello Branco se junta ao projecto Benjamim, composto por dezenas de jovens músicos da Escola Profissional de Música de Espinho, para uma viagem à volta dos seus quatro álbuns. Dois dias depois, a 24, o cantor-compositor português JP Simões homenageia José Mário Branco e outros autores da mesma geração, num espectáculo com a sua banda. A encerrar Abril, lugar à diáspora afro-brasileira com Amaro Freitas, figura do jazz brasileiro, com influências do piano afro rítmico.

A música do projecto Sete Lágrimas, que congrega instrumentistas de diferentes horizontes musicais, apresenta-se em Espinho a 6 de Maio, enquanto o cabo-verdiano Mário Lucio, na companhia do grupo Kriols, proporcionará um concerto de ritmos africanos tocados pela melancolia. A Orquestra de Jazz de Espinho, a 20 de Maio, homenageia os autores que marcaram uma viragem de página da história social, política, e cultural do país (de José Afonso a Sérgio Godinho), com Cantigas de Maio. E um dos nomes veteranos da música brasileira, Mateus Aleluia, apenas em voz e violão, apresenta-se a 28 de Maio. Do México, a 11 de Junho, virá Silvana Estrada, que se move entre a recriação dos estilos folclóricos do país e o jazz.

Mas nem só de música popular vive a programação do auditório, que a partir de 17 de Junho será também palco de mais uma edição do Festival Internacional de Música de Espinho. Antes, haverá actuações da Orquestra XXI, a 30 de Abril, e da Orquestra Clássica de Espinho, a 27 Maio. E há ainda lugar para o teatro de marionetas – com Os Sonhos do Tom, pela Limite Zero, a 1 de Maio, e Lições de Voo, do Teatro de Marionetas do Porto, a 15.