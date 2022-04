José Cid: sonhos prog com excesso e convicção

A génese do novo trabalho vem de longe. A ideia para o disco que surgiu no final do ano passado, em edição digital, e que ganhou agora edição em formato físico tem as suas origens na década de 1990. É muito tempo, mas José Cid, homem de actividade frenética, a conduzir país acima e país abaixo para dar concertos onde quer que o queiram ver, teve que esperar até que o tempo lhe sobejasse, teve que esperar até que ao desejo de regressar com obra completa ao imaginário do rock progressivo para o qual, nos anos 70, ajudou a definir uma pronúncia portuguesa, se juntasse a certeza do momento.