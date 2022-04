Refugiada de Bucha: "Eles matam primeiro e depois roubam. Para quê?"

Veronika Pershyna, uma refugiada de Bucha em Bilbao, relata que no dia em que saiu de Bucha, a 10 de Março, já “havia muitas pessoas mortas”. A jovem ucraniana de 27 anos recorda que o contacto com os habitantes de Bucha era escasso devido à falta de rede de telemóvel e ao receio de as comunicações poderem revelar o locais de esconderijo.

“Agora todos se preocupam com Bucha e todos querem ajudar as pessoas que estão em Bucha. É muito bom, obrigada. Mas agora não há russos em Bucha. Não há. Agora as tropas estão noutras cidades. Essas coisas terríveis, muito terríveis, estão a acontecer agora noutras cidades”, alerta Veronika.

