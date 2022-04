O haraquiri do PSD

O PSD está com um líder interino há mais de dois meses e assim continuará até Julho. Desde que Rui Rio sucumbiu a uma das mais pesadas derrotas da história do PSD, a pandemia aliviou e recomendou novas respostas. Uma guerra brutal teve início na Ucrânia, alterando o quadro da política ou da economia europeia. Soube-se da posse de um novo governo do PS, mais baseado na confiança política do primeiro-ministro do que na novidade, ousadia ou na necessidade de mudanças estruturais no país. Conheceu-se um novo programa de governo que, na prática, preserva a visão cautelosa de António Costa. Entre tanta agitação, o PSD permaneceu debaixo da asa de um líder demissionário. Demitiu-se do seu papel.