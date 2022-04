Desenho, fotografia e curtas: os concursos do Festival de Imagem de Natureza já estão abertos

Estão abertas as candidaturas para os concursos de curtas-metragens, fotografia e desenho do Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN). O festival acontece em Vila Real, de 13 a 25 de Novembro.

A Câmara Municipal de Vila Real anunciou que as candidaturas para os concursos de curtas-metragens, fotografia e desenho do Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN) estão abertas até 4 de Julho.

A 6.ª edição do FIIN, que tem como principal objectivo alertar para a preservação do património natural, vai realizar-se de 13 a 25 de Novembro. Segundo Rui Santos, presidente da Câmara de Vila Real, “o festival é vocacionado para a sensibilização da sociedade para a conservação da natureza e a preservação do património biológico.”

O FIIN integra os concursos de fotografia, curtas-metragens, desenho e ainda o concurso juvenil de imagem de natureza, sendo que este último é apenas dirigido para os jovens de Vila Real.

Em Novembro serão entregues os prémios aos vencedores e decorrerão exposições, workshops, um festival de curtas-metragens e o encontro internacional de fotografia e cinegrafia de natureza.

Na componente de educação ambiental, o autarca destacou a reedição do “FIIN vai às escolas” e o lançamento da iniciativa “As escolas vão ao FIIN”, permitindo “alargar ainda mais o alcance da mensagem conservacionista para a sustentabilidade do planeta”.

O festival quer também “cruzar gerações” e, para o efeito, criou uma sessão de curtas-metragens sobre biodiversidade dedicada às famílias — o “FIIN Famílias”.

“Apesar de termos vivido dois anos mundialmente atípicos, o que é certo é que os trabalhos nesta área vieram em força também ao festival”, diz Mafalda Vaz de Carvalho, responsável pelos serviços do ambiente do município.

No decorrer da edição anterior, em Novembro de 2021, a organização disse que o festival internacional bateu “o recorde” de curtas-metragens a concurso, com mais de 2400 candidaturas, das quais cerca de 90% foram provenientes do estrangeiro e 100 foram submetidas a júri para serem avaliadas.

Em cinco edições foram avaliados mais de 14 mil trabalhos em todas as categorias a concurso deste festival, que “tem um alcance mundial”, recebendo participações de países como o Afeganistão, Índia, Brasil e Rússia.

“Este festival é uma impressão digital de Vila Real que tem cumprido na íntegra quer a afirmação da marca, quer a sensibilização das nossas populações a nível nacional e internacional”, frisa Rui Santos.

Com a excepção do concurso juvenil de imagem de natureza, os concursos estão abertos a todos aqueles que queiram participar. É possível submeter as inscrições no site da FIIN.