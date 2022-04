Podemos compara Ucrânia com o Sara Ocidental na véspera da viagem de Sánchez a Marrocos

Pedro Sánchez vai aterrar em Rabat uma semana depois de Mohamed VI o ter convidado a selar pessoalmente a reconciliação entre Espanha e Marrocos. Na véspera da viagem, os seus parceiros de coligação e os partidos com quem tem conseguido mais acordos parlamentares fizeram questão de deixar claro que vai sozinho – todos se opõem ao que esteve na base dessa reconciliação, a descrição por parte do primeiro-ministro espanhol do plano marroquino de autonomia para o Sara Ocidental como “a base mais séria, realista e credível para a resolução do diferendo” entre a monarquia e a população sarauí.