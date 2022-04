Ainda há espaço para surpresas nas presidenciais francesas?

A primeira volta das presidenciais em França é já neste domingo, com a grande incógnita a estar na figura que passará à segunda volta juntamente com o actual ocupante do Eliseu, Emmanuel Macron, o Presidente que luta pela reeleição. Neste P24 ouvimos a enviada do PÚBLICO a França, Alexandra Prado Coelho.

