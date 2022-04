Com o aval de Pequim, ex-ministro da Segurança de Hong Kong deve concorrer sozinho à chefia do governo

As autoridades de Hong Kong e o Governo central da República Popular da China não parecem querer desviar-se um só centímetro do trajecto securitário trilhado nos últimos anos na região administrativa especial chinesa e, dois dias depois de a chefe do Executivo, Carrie Lam, ter confirmado que não será candidata à reeleição, em Maio, chegaram a acordo para colocar no seu lugar John Lee Ka-chiu, um dos homens-fortes da Segurança na antiga colónia britânica.

Segundo o South China Morning Post, o gabinete de representação permanente de Pequim em Kong Kong informou esta quarta-feira, numa reunião com vários membros do Comité Eleitoral, que Lee, ex-secretário da Segurança – uma espécie de ministro –, tem o seu aval para ser o único candidato ao posto de Lam.

O SCMP noticia que um dos membros do Comité Eleitoral – o órgão, composto por cerca de 1500 membros, pró-China, que elege o chefe do governo – que esteve presente no encontro foi Lo Man-tuen, que escreveu esta quarta-feira um artigo de opinião num jornal pró-Pequim a defender que Hong Kong precisa de um “homem de ferro” para fazer frente aos Estados Unidos e ao Reino Unido.

Lee exerce desde Junho do ano passado o cargo de secretário-chefe, o “número 2” do Executivo de Hong Kong, e anunciou esta quarta-feira a sua demissão, para poder, de seguida, oficializar a candidatura à chefia do governo.

A confirmar-se, será a primeira vez, em duas décadas, que um candidato concorre sozinho ao mais alto cargo político da região administrativa especial. Para o movimento pró-democracia, esse cenário é, no entanto, uma demonstração do cada vez maior controlo do território pelo Partido Comunista Chinês.

Defensor acérrimo da proposta de lei de extradição para a China que esteve na origem dos protestos e motins de 2019, Lee foi um dos principais responsáveis pela coordenação das operações de repressão dessas manifestações e pela implementação da lei de segurança nacional – papel que lhe valeu sanções económicas dos EUA.

Em vigor desde Junho de 2020, a legislação, redigida em Pequim, prevê, entre outra disposições, condenações que podem ir até à prisão perpétua para os crimes de secessão, subversão, terrorismo e conspiração com forças estrangeiras.

Segundo a oposição e os Governos ocidentais, a lei viola o princípio “um país, dois sistemas”, põe em causa a independência judicial do território, viola o estatuto de semiautonomia consagrado pela Lei Básica (Constituição) e está a ser usada pelas autoridades como arma de neutralização e de perseguição da dissidência.

Dezenas de activistas políticos, antigos deputados pró-democracia ou jornalistas independentes já foram detidos, indiciados ou condenados no âmbito da lei de segurança – incluindo seis suspeitos de sedição, detidos esta quarta-feira pela polícia – e muitos abandonaram mesmo o território, receando represálias.

John Lee juntou-se à polícia de Hong Kong aos 20 anos de idade. Em 2012, foi promovido ao cargo de subsecretário para a Segurança e em 2017 foi promovido a secretário da mesma pasta. Em Junho de 2020, chegou então a secretário-chefe e foi logo apontado como potencial sucessor de Carrie Lam.

A líder do Executivo teve um mandato particularmente difícil, marcado por protestos, reformas polémicas, eleições pouco transparentes, encerramento de meios de comunicação social independentes e uma gestão errática da pandemia.

A explosão de casos de covid-19 nos primeiros meses do ano obrigou ao adiamento da eleição no Comité Eleitoral – estava prevista para 27 de Março e vão realizar-se a 8 de Maio – e motivou um “aviso” público do Presidente chinês, Xi Jinping, que deixou claro que o futuro de Lam à frente do governo tinha os dias contados.

Na segunda-feira, Lam anunciou que não era candidata, justificando a decisão com motivos “familiares”. “Não é uma questão de avaliar a minha prestação ou a prestação do governo de Hong Kong ao longo deste mandato”, garantiu. “Trata-se do meu desejo pessoal e das minhas aspirações, que são totalmente baseadas nas minhas considerações familiares”.