Obra do viaduto sobre a A28, em Matosinhos, está parada por “falha no projecto”

A obra do futuro viaduto sobre A28, que vai ligar a Cruz de Pau à Barranha, em Matosinhos, está parada por “falta de pormenor” do projecto de arquitectura e porque a empresa Infra-estruturas de Portugal (IP) não quer parar o trânsito na auto-estrada que tutela. A empreitada, prometida pela autarquia há uma década, arrancou em Janeiro de 2021 para terminar nos 24 meses seguintes. Só que os trabalhos fora interrompidos em Setembro passado e agora não se sabe quando é que as máquinas voltam a ser ligadas para retomar o serviço que ficou pelo início. Porém, os desvios e cortes de trânsito junto ao estádio do Mar mantêm-se como estão, há mais de um ano.

Há cerca de duas semanas a câmara de Matosinhos disse ao PÚBLICO existir um diferendo relacionado com o projecto de construção, mas não entrou em pormenores sobre o mesmo. Esse imbróglio estaria a atrasar a emissão de um parecer favorável por parte da IP para o plano de obras. Mas, ainda assim, a obra arrancou apenas com parecer favorável emitido para o projecto de execução. Meses mais tarde, a falta desse documento acabou por resultar na paragem da empreitada orçamentada em 4 milhões de euros.

Na reunião do executivo camarário desta quarta-feira, antes de se passar para a agenda, a presidente da câmara, Luísa Salgueiro, foi instada a pronunciar-se sobre esta matéria pelo vereador da oposição Bruno Pereira, que referiu existir um problema maior, ainda com o projecto de arquitectura.

O social-democrata chamou-lhe “erro de projecto”. A autarca socialista que lidera Matosinhos preferiu chamar-lhe “falta de pormenor”. Para que mais detalhes se conhecessem sobre o problema, os serviços camarários pronunciaram-se para ajudar o executivo a desfazer qualquer dúvida, referindo existir algo por resolver no desenho dos “nós de ligação das estruturas metálicas” do viaduto. E, por isso, de acordo com a mesma fonte, o empreiteiro terá entendido que o projecto carece de pormenores suficientes para que os trabalhos sejam executados. Entretanto, a autarquia avança já ter pedido ao projectista uma correcção do desenho.

Mas o diferendo envolve mais partes, além do arquitecto e da empresa responsável pela empreitada – a Tecnifeira - Engenharia e Construção, S.A. Também a IP, que tutela a A28, está a travar o avanço das obras até que se garanta não existirem constrangimentos para o tráfego automóvel na auto-estrada em causa. Só depois poderá emitir parecer favorável. Por força deste impasse continua a desconhecer-se quanto mais tempo atrasará a obra e se ficará mais cara. Há duas semanas, a IP dizia que a emissão do parecer estaria por dias. Nesta quarta-feira, Luísa Salgueiro avançou que iria reunir-se com a empresa pública, evitando um contencioso num tribunal arbitral, que Bruno Pereira considerou até que já estava a acontecer.

O viaduto terá a forma de um “M” de Matosinhos, de mar e de movimento, criando uma espécie de “pórtico” para quem entra no concelho vindo do Porto, como descrevia em Fevereiro do ano passado Luísa Salgueiro. Esta obra já tinha sido prometida em 2015 quando Guilherme Pinto ainda era o líder da autarquia, mas só no ano passado é que arrancou. A estrutura servirá para unir a freguesia da Senhora da Hora a Matosinhos e permitirá atenuar o tráfego automóvel na rotunda AEP.

Ao mesmo tempo, nas imediações, decorre a obra da ligação entre a Escola Básica do Estádio do Mar e a Avenida Dr. Edison Magalhães, que se estimava estar pronta em Outubro do ano passado.