Site do Continente já está operacional depois do ciberataque

O site do Continente já está disponível esta quarta-feira e outras aplicações afectadas pelo ataque informático de que a MC foi alvo a 30 de Março estão em fase de testes finais, como é o caso da app do cartão Continente ou do site da Well.

A empresa do grupo Sonae (proprietária do PÚBLICO) disse esta terça-feira que, no âmbito do ciberataque, não há evidência de que os dados dos clientes tenham sido afectados. “No seguimento deste ataque não há a evidência de que os dados pessoais de clientes tenham sido afectados. Esta constatação decorre do profundo trabalho forense que tem vindo a ser realizado nos últimos dias”, avançou a entidade em comunicado, acrescentando ainda que “os dados bancários associados ao serviço Continente Pay, continente.pt, wells.pt não estão nos sistemas da MC, pelo que esta informação não foi de todo comprometida, uma vez que é do domínio único e exclusivo das entidades financeiras”.

Entretanto, o Expresso avançou esta quarta-feira que os cibercriminosos disponibilizaram “56 ficheiros na Dark Web com um total de 27 GigaBytes, alegadamente extraídos dos sistemas que suportam o site e o cartão do Continente, e o site da Wells”. E que “os ficheiros, aparentemente sobre o negócio em si e não sobre clientes, estão disponíveis para livre consulta e download de quem descobrir o site no denominado lado oculto da Internet”.