Rússia alerta que tem de pagar em rublos aos investidores de obrigações

O ministro das Finanças da Rússia alertou esta quarta-feira que os pagamentos ligados a duas emissões de obrigações, uma que vence agora e outra em 2042, terão de ser feitos em rublos, apesar de estarem denominadas em dólares.

O anúncio foi feito, conforme dá nota a Reuters, depois de um banco, cujo nome não foi identificado, se ter recusado a processar o pagamento de 649 milhões de dólares ainda em falta - depois de uma primeira operação de recompra, em rublos, conforme noticia o New York Times, de grande parte da emissão de 2000 milhões de dólares que chegou agora à maturidade.

De acordo com a Reuters, a Rússia permitirá depois a estes investidores a conversão dos rublos em moeda estrangeira quando for restaurado o acesso ao mercado cambial internacional. Assim, Moscovo tenta evitar o incumprimento (default, em inglês) das suas obrigações junto dos investidores.

O bloqueio foi imposto pelos EUA, que impedem desde segunda-feira que Moscovo use dinheiro guardado nos bancos norte-americanos para efectuar o pagamento de dívidas. A estratégia passa por tentar diminuir as reservas de moeda internacional da Rússia, ou “empurrar” Putin para um incumprimento de pagamento. Novas sanções deverão ser anunciadas esta quarta-feira pela Casa Branca, em articulação com a União Europeia e o grupo que países que forma o G7.

“O incumprimento do pagamento da dívida soberana seria um símbolo do forte golpe que foi desferido à posição da Rússia na economia mundial através da imposição de sanções financeiras, comerciais e tecnológicas” afirmou ao New York Times Eswar Prasad, economista e ex-responsável pela divisão de estudos financeiros do FMI.

De acordo com o Financial Times (FT), mesmo que a questão ligada a estes pagamentos seja resolvida, o problema vai tornar-se mais complicado após o dia 25 de Maio, quando acaba a excepção nas sanções que tem permitido aos investidores norte-americanos receberem as remunerações a que têm direito.

“A Rússia está em recessão, a inflação está a disparar, há carência de bens essenciais, e a sua moeda já não funciona em grande parte do mundo”, alegou esta terça-feira um porta-voz da Casa Branca, citado pelo FT.