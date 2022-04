“O OE não pode ser o alfa e o ómega da governação do país”

Em Março, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) apresentou um relatório em que propõe uma alteração radical do processo de discussão e aprovação dos orçamentos de Estado no Parlamento. Rui Baleiras, coordenador da UTAO, explica o porquê da proposta e defende as alterações sugeridas a um processo que, diz, “tem demasiada emoção e pouca racionalidade”.