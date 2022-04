Sp. Braga quer explorar as lacunas do Rangers

Carlos Carvalhal assistiu à derrota do adversário escocês no derby de Glasgow e viu debilidades que podem “facilitar” a tarefa dos minhotos.

O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, disse esta quarta-feira querer “explorar ao máximo” as “lacunas” do Rangers na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa (esta quinta-feira, 20h) para colocar-se na frente da eliminatória.

Pela terceira vez na sua história nesta fase da Liga Europa, os bracarenses vão defrontar uma equipa que os eliminou nos “16 avos”, com derrotas em Glasgow (3-2) e em Braga (1-0), há dois anos.

“Estamos muito felizes por viver estes momentos e ansiosos por ir a jogo de forma positiva. Preparámo-nos bem para um adversário muito difícil: o Rangers eliminou o Borussia Dortmund e o Estrela Vermelha, primeiro classificado do nosso grupo. Isso reflecte bem as dificuldades que vamos ter”, disse o treinador.

Carlos Carvalhal repetiu a ideia de “uma noite à Braga”, o que implica um “grande apoio dos adeptos”, com a equipa “a fazer o seu papel e a dar o melhor”.

O técnico respeita o Rangers, mas considera que o Sp. Braga “tem hipóteses de vencer”. Jogar primeiro em casa pode dar uma “ligeira vantagem: 50,01 por cento de hipóteses”, mas “nada ficará decidido”, porque “são equipas muito equilibradas”.

Carlos Carvalhal desvalorizou a ausência de Morelos, melhor marcador do Rangers, por lesão, e acredita ter retirado boas ilacções do jogo com o Celtic, que o Rangers perdeu (2-1), em casa.

"Foi bom ir ver o jogo ao estádio. Ao vivo sente-se mais a parte emocional. Não há vídeos que reproduzam isso. Deu para ver e confirmar a enorme capacidade do Rangers e uma ou outra debilidade, porque todas as equipas do mundo as têm", disse.

“Isso não significa que espere facilidades. O Rangers vai criar-nos dificuldades. É uma equipa compacta, com um 4x2x3x1… com um avançado muito móvel, médios muito bons, uma defesa consistente, um guarda-redes muito experiente. É uma equipa com virtudes, mas também com lacunas, que vamos tentar explorar ao máximo”, disse.

O treinador dos minhotos referiu ainda que a equipa cresceu em termos de maturidade.

"Experiência é passar pelas situações, vivê-las, cometer erros e evoluir. E os jovens têm ganho maturidade após algumas dificuldades iniciais. Perdemos um núcleo de jogadores que tinha uma grande estabilidade. Emergiram outros sem essa experiência, foram melhorando e penso que chegámos a uma maturidade táctica e de jogo", disse.

As equipas vêm de resultados opostos: o Sp. Braga venceu o Benfica e o Rangers perdeu o derby de Glasgow.

“Conheço bem a mentalidade dos britânicos e eles não são de ficar a chorar sobre leite derramado. Não têm a nossa dinâmica de imprensa e das redes sociais, que mexe mais com os jogadores. Que foi duro, não tenho dúvidas. Mas, normalmente, os britânicos reagem bem às adversidades. Não acredito que possamos tirar benefícios disso. Temos é que mostrar muita ambição e ir com tudo para ganhar”, disse.

Giovanni van Bronckhorst, treinador do Rangers, apelou, entretanto, aos seus jogadores para mudarem o “chip” frente ao Sp. Braga. Van Bronckhort admite que a equipa ficou “triste e desapontada”.

"Temos que mudar o ‘chip’. É a única coisa a fazer. Esse jogo já é passado”, reforçou em conferência de imprensa, ainda em Glasgow.

Para o técnico neerlandês, esta “é uma grande e rara oportunidade para alguns jogadores seguirem em frente numa competição europeia”.

O técnico do Rangers elogiou o Sp. Braga, “que ganhou ao Benfica. É um adversário complicado de ultrapassar”, disse, destacando ainda o facto de os minhotos terem eliminado Sheriff e Mónaco.

O avançado colombiano Alfredo Morelos, melhor marcador da equipa, é ausência confirmada para a eliminatória devido a lesão, algo que o técnico lamentou, considerando-a “uma grande baixa”.