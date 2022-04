Real Madrid procura explorar instabilidade do Chelsea

Há pouco mais de um ano, o duelo foi nas meias-finais, não teve espectadores nas bancadas devido à pandemia, e, no final, o Chelsea eliminou o Real Madrid, garantindo o passaporte para a final da Liga dos Campeões que acabaria por vencer no Estádio do Dragão. Desta vez, numa fase mais precoce da competição (quartos-de-final), haverá público, a ordem dos jogos inverte-se (hoje, às 20h, a partida será em Stamford Bridge) e há um ligeiro favoritismo para os madridistas. À mesma hora, no outro duelo da primeira mão dos “quartos” o Bayern Munique joga em Villarreal e parte como claro favorito.

Até ao passado sábado, apesar do claro desconforto de Thomas Tuchel nas conferências de imprensa sempre que havia uma pergunta relacionada com o tema, a instabilidade institucional provocada pelas sanções impostas a Roman Abramovich e pela venda do clube, pareciam ter passado ao lado do balneário do Chelsea: embora afastado da luta pelo título inglês, os “blues” atravessavam uma excelente fase desportiva - dez vitórias e um empate.

No entanto, o aparentemente inócuo derby londrino com o Brentford terminou com uma das piores derrotas da história do Chelsea em Stamford Bridge (1-4), deixando no ar a dúvida sobre se foi apenas um acidente de percurso, ou se Tuchel e os seus jogadores se deixaram contagiar pelos problemas que o clube atravessa. A resposta a essa questão começará a ser dada hoje, com o primeiro duelo com o Real Madrid.

Na antevisão da primeira mão, Tuchel desvalorizou o triunfo na eliminatória da temporada passada - “Não olhei para isso na preparação e não analisamos os jogos do ano passado” -, acrescentando que esta partida será importante para “recuperar do desempenho de sábado [contra o Brentford]”.

Sem Carlo Ancelotti, que não viajou para Londres por estar infectado com covid-19, o Real Madrid jogará em Stamford Bridge com a confiança em alta. “Estamos muito bem e sabemos o que está em jogo. Vamos dar tudo para ganhar. Se produzirmos os níveis certos de intensidade, somos capazes de vencer”, afirmou Thibaut Courtois, que jogou durante quatro temporadas no Chelsea.

Com o favoritismo do seu lado, o Bayern jogará hoje nos arredores de Valência com cautelas. Julian Nagelsmann, técnico dos bávaros, alertou que o “Villarreal tem um treinador [Unai Emery] com muita experiência em ganhar no cenário internacional”, mas admitiu estar confiante que a sua equipa “será bem-sucedida”.