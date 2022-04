Koeman regressa à selecção dos Países Baixos após o Mundial

O ex-treinador do Barcelona vai suceder a Louis Van Gaal, técnico que luta contra o cancro e que não vai prolongar o contrato.

Ronald Koeman está de regresso à selecção dos Países Baixos. O ex-técnico do Barcelona vai suceder a Louis Van Gaal após o Mundial do Qatar, anunciou nesta quarta-feira a federação neerlandesa de futebol.

O técnico de 59 anos já havia comandado a “Laranja Mecânica” entre 2018 e 2019, tendo alcançado 11 vitórias em 20 partidas. Durante esse período, levou os Países Baixos à final da Liga das Nações, perdida no Dragão frente a Portugal, e à fase final do Euro 2020, após as ausências em 2016 e em 2018.

“Estou ansioso por voltar. Há cerca de ano e meio não deixei a selecção por estar insatisfeito. A minha passagem foi boa, assim como os resultados. Em breve continuaremos o nosso caminho”, referiu, citado pelo site da federação.

Ronald Koeman representou os Países Baixos em 78 ocasiões como jogador e fez parte da equipa que conquistou o Euro88. Depois de ter terminado a carreira, o técnico somou experiências em clubes como Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valência, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton e Barcelona, o seu último trabalho.

Agora, o antigo defesa assinou um contrato válido até ao próximo Campeonato do Mundo, em 2026, a realizar no México, no Canadá e ainda nos Estados Unidos.

Koeman torna-se, assim, no substituto de Louis van Gaal, que revelou no último domingo estar a lutar contra um tipo agressivo de cancro na próstata, embora vá estar presente no Mundial2022.

Texto editado por Nuno Sousa