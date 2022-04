Portugal numa redoma, ou o país que a censura não deixava ver

A exposição Proibido por inconveniente , parceria entre a EGEAC e a Ephemera de Pacheco Pereira, documenta o país censurado que vigorou de 1926 a 1974. Para ver no antigo edifício do Diário de Notícias , em Lisboa, de 7 a 27 de Abril.

A exposição ainda está a ser montada. Mas na azáfama de compor os expositores já são bem visíveis os materiais de que se compõe: livros, jornais, revistas, discos, publicações clandestinas e relatórios, muitos relatórios, da censura. A exposição chama-se Proibido por inconveniente. Materiais das Censuras no Arquivo Ephemera e tudo o que ali se vê provém da biblioteca e arquivo de José Pacheco Pereira, muitos materiais doados e outros salvos in extremis, quando estavam arrematados com destino aos Estados Unidos. Integra-se no programa “Abril em Lisboa”, da EGEAC, e é a primeira de três exposições deste género contratadas até 2024, prevendo-se a maior para os 50 anos do 25 de Abril.