Sol e impostos fazem de Portugal um paraíso para quem investe em NFT

Esta semana, Lisboa foi palco da Non Fungible Conference, um dos primeiros eventos dedicados exclusivamente aos NFT, um processo que passa por registar bens na blockchain e que já vale milhares de milhões de euros. Muitos investidores e empresários na área olham para Portugal com interesse.

Sol e ausência de impostos – são estes os motivos que levam várias das pessoas que vieram a Lisboa para um evento global dedicado ao mundo da criptoarte e dos NFT a olhar para Portugal com bons olhos. Esta semana, a capital portuguesa foi palco da Non Fungible Conference (NFC), um evento dedicado exclusivamente aos NFT, processo que passa por registar bens (frequentemente, arte digital) numa espécie de base de dados online e que ascendeu aos milhares de milhões de euros nos últimos dois anos. Durante a manhã de segunda e terça-feira, os participantes faziam fila para entrar em torno do Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII. Muitos a viver em Portugal ou a pensar em mudar-se para o país, falam das vantagens fiscais.