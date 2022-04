Faculdade de Direito de Lisboa vai investigar denúncias de assédio feitas por estudantes

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) garante que vai investigar as cerca de 50 denúncias de assédio moral e sexual na instituição que foram recolhidas no último mês pelo Conselho Pedagógico. A garantia é da directora da instituição, Paula Vaz Freire, no mesmo dia em que foi anunciada a criação de um gabinete de apoio e aconselhamento jurídico para vítimas de assédio e discriminação dentro da instituição.