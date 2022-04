Não conseguia evitar: tinha medo do sucesso, de ser bem-sucedida. Medo de não estar à altura, de falhar, de sentir que enganava os outros e a si própria. Muito do que sonhara em criança começava agora a acontecer. Um cargo no Governo, livros publicados no país e no estrangeiro, algum reconhecimento público e dos pares, entrevistas, destaques na imprensa e, se tudo corresse bem, brevemente um ministério inteiro a seu cargo. E, no entanto, tinha medo.

Medo de ser uma fraude, uma impostora. Sabia que este era o único sentimento verdadeiramente honesto quando confrontada com o reconhecimento público. Sentada à frente de um microfone durante uma entrevista, não sabia como fugir àquela sensação de formigueiro de incertezas. Alguns pensamentos parasitas atropelando as respostas que tentava dar, da forma mais justa e assertiva que lhe era possível. Não perdia a compostura, mantinha o fio tenso da conversa, mas ainda assim, o medo ia colocando armadilhas aqui e acolá nos seus raciocínios, travando-os, interceptando-os. “Estás quase lá. Aguenta.”

Pensava, enquanto falava assertivamente sobre economia política e lhe doía junto à cintura por causa da saia demasiado justa que comprara para a dita entrevista. De súbito, deixou de ouvir o jornalista, um homem atraente mais ou menos da sua idade, que a tinha recebido com a maior amabilidade e admiração – não sabia o que lhe tinha perguntado. Sentiu-se perdida por instantes. Pediu-lhe que repetisse a pergunta. “Quais os impactos sociais e económicos que a fuga de cérebros dos anos da crise financeira está a ter na actual crise pandémica?”

Demorou a responder, contorceu ligeiramente as mãos húmidas, ocorreu-lhe que finalmente seria desmascarada, a sua máscara de competência cairia, ali, em directo, para milhares de pessoas que a escutavam naquele preciso momento. Rodou a aliança na mão esquerda e, não controlando de todo os lábios, a resposta começara a sair-lhe, fluida, segura, como se por dentro fosse inexistente aquele turbilhão de dúvidas. “O país ficou a perder e muito, quer a curto quer a longo prazo. O valor perdido pelo êxodo definitivo ou transitório de milhares de pessoas que tinham a possibilidade de engrossar a economia e a sociedade do conhecimento mede-se pela menor inovação científica e tecnológica, pela menor capacidade de inovação organizacional e pela dificuldade acrescida de alterar relações de produção.”

Pensou simultaneamente no marido, que tinha saído de casa há umas semanas pedindo-lhe “tempo e espaço”, e na revolta que sentiu quando o viu sair de casa com uma mala de roupas sem sequer se despedir, de semblante cabisbaixo, como se fosse ele a vítima daquilo que estava a provocar a ambos, sabendo o quanto estava a interferir na sua vida profissional em plena ascensão. Ocorreu-lhe que o marido talvez fosse o primeiro a perder o interesse em si porque sabia. Sim, sentia que o marido, ao sair de casa, era o primeiro a desmascará-la, a clarificar a fraude que era enquanto pessoa.

Sem saber bem como, conseguiu levar a entrevista até ao fim. Saiu do estúdio do jornal e entrou no carro, desapertou o fecho da parte detrás da saia. Exausta e sem saber para onde ir, viu-se ao espelho de máscara. Voltar para a casa vazia não lhe parecia solução. Sem tirar a máscara, ligou o rádio e conduziu pela cidade durante horas.