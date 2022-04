Xangai: 26 milhões de pessoas em confinamento após novo máximo de infecções

As autoridades chinesas puseram 26 milhões de pessoas em quarentena em Xangai, nesta terça-feira, depois de terem registado mais de 13 mil testes positivos à covid-19, no meio de uma crescente contestação pública sobre as regras de quarentena.

Toda a cidade está agora em confinamento depois de as restrições nos distritos ocidentais terem sido estendidas até novo aviso, no que se tornou um grande teste à estratégia de tolerância zero da China para eliminar o novo coronavírus.

Pelo menos 38.000 funcionários foram enviados para Xangai de outras regiões no que os media estatais descreveram como a maior operação médica nacional desde o lockdown em Wuhan, no início de 2020, após o primeiro surto conhecido de coronavírus.

Xangai impôs duras restrições na semana passada, enquanto as autoridades lutavam para conter o que se tornou o maior surto de covid-19 da cidade. “Actualmente, a prevenção e o controlo da epidemia de Xangai estão no momento mais difícil e crítico”, disse Wu Qianyu, funcionário da comissão municipal de saúde, esta terça-feira.

A política de quarentena da cidade foi criticada por separar as crianças dos pais e por colocar os casos assintomáticos entre aqueles com sintomas. Alguns especialistas em saúde pública dizem que não é uma estratégia eficaz.

“Não acho que seja uma boa ideia, já que, mais de 24 meses após a pandemia, sabemos muito mais”, disse Jaya Dantas, professora de saúde internacional da Curtin University, na Austrália, acrescentando que as estratégias “intensivas em recursos” da China para combate à covid-19 precisam de ser revistas.

Sun Chunlan, vice-primeiro-ministro da China responsável pela prevenção da pandemia, instou as organizações de base do Partido a “fazer todo o possível” para ajudar os moradores a resolver seus problemas, como garantir o acesso a medicamentos, alimentos, água e outros bens primários.