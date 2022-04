Erros dramáticos e jogadas estratégicas na luta de Le Pen, Pécresse e Zemmour pelos votos da direita

Falar de imigração ou do custo de vida? Olhar para o eleitorado mais radical ou para o mais moderado? Dramatizar ou normalizar? Está muito em jogo para os candidatos da direita e da extrema-direita em França. Para alguns, a própria sobrevivência política.

Com a direita clássica francesa, e a sua candidata, Valérie Pécresse, em risco de se afundar - à semelhança do que aconteceu já com outro dos grandes partidos de governo de França, o socialista – o panorama, a poucos dias da primeira volta das presidenciais de 10 de Abril, é dominado pela extrema-direita e pelos seus dois rostos principais: Marine Le Pen e o recém-chegado Éric Zemmour.