Viseu está mais doce este fim-de-semana: uma celebração da doçaria nos claustros da pousada

Viseu redobra a aposta na sua doçaria com uma nova edição do certame mais doce do ano. É precisamente o regresso do Viseu Doce, este fim-de-semana, e são esperadas milhares de pessoas, tal como na edição de estreia do evento, em 2019.

A pandemia não permitiu o regresso atempado, mas agora sim, estará tudo a postos para acolher o 2º Viseu Doce nos claustros da Pousada de Viseu. “Todos pretendemos que seja relançada, com todos os cuidados necessários, a actividade económica, porque ela não pode parar”, disse, a propósito, Gualter Mirandez, presidente da Associação Comercial do Distrito, em conferência de imprensa.

Entre os cabeças-de-cartaz estão “os esticadinhos de Mangualde e as cavacas da Adozinda de Resende, que na primeira edição esgotaram no primeiro dia. O pastel de feijão e as castanhas de ovos de Viseu têm também presença reservada, assim como o bolo podre de Castro Daire, “outro dos sucessos da última edição, que também esgotou”.

“É importante dedicarmos dois dias a esta mostra, porque estamos a divulgar os nossos produtos, porque Viseu, e Viseu região, é também um destino gastronómico de excelência, e nesta altura o destaque são os doces”, comentou, por seu lado, a vereadora da Cultura, Leonor Barata.

Foto Viseu Doce decorre na Pousada de Viseu dr

Além de “algumas das iguarias do território, é possível provar alguns vinhos da região”, destacou a responsável: estarão presentes doze casas com pergaminhos na doçaria e cinco produtores de vinhos do Dão.

Em paralelo, há musica: no sábado, a primeira convidada é uma cantora lírica ucraniana Mayya Rud (15h) e, às 17h, tocam os Gin Sónico. No domingo, é a vez do grupo Livro Aberto e no final do dia, Xô Torres.

No sábado, Viseu Doce pode ser provado das 14h30 às 19h; no domingo das 11h às 18h.