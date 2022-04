Hotel Fontinha Porto: tão natural como estar em casa

A página da Internet recebe-nos com um “Dare to be bold” (algo como “atreve-te a ser ousado”) escrito em fonte que parece ter desembocado directamente dos anos de 1980, sobre um fundo que recorda uma obra de Mark Rothko mas da qual emerge um rosto que diríamos saído de um retrato do século de ouro da pintura flamenga não fora o lápis equilibrado no lábio. É o que os responsáveis do Hotel Fontinha Porto chamam “irreverente” - e é uma das marcas mais distintivas do mais recente 4 estrelas da cidade (abriu a 4 de Abril), que tem como espécie de lema “Naturalmente, como em casa” (e até os cães são bem-vindos).

O presidente da Ace Hospitality Management (AHM), empresa responsável pela gestão da unidade hoteleira, Filipe Silva, resume este estado de espírito muito próprio, referindo-se ao “mood industrial-chic” (inspirado na história do edifício), aliado ao “ambiente ousado” (a que não serão certamente alheias as “peças de arte originais e uma decoração com forte influência industrial”) e aos “pequenos apontamentos que remetem ao sentimento de estar em casa”, como pontos fortes do hotel que faz parte do portefólio da Trademark Collection by Wyndham.

Foto Hotel Fontinha, detalhe da decoração dr

Resultado de um projecto de reabilitação urbana, o Fontinha Porto distribui-se por cinco pisos e apresenta-se em 49 quartos e suítes (divididos em seis tipologias - de suítes a standards, passando por deluxes). Para “socializar”, tem um bar (com parte gastronómica) e duas zonas de lounge no jardim, onde se procura proporcionar aos hóspedes momentos de relaxe e tranquilidade em pleno centro da cidade - a Rua de Santa Catarina é ali mesmo ao lado e a sua área pedonal a poucas centenas de metros. A decoração constrói-se sobre tons sóbrios (branco, bege e castanho) e com recurso q.b. à madeira, mas não enjeita contaminar-se com paredes texturizadas ou deixar-se irromper por peças inusitadas (e dispostas de forma inesperada) e mensagens do tipo “motivacional” (veja-se o “You look good” no elevador; ou o “Be bold” no chão).

Foto Hotel Fontinha, detalhe de quarto dr

Como campanha de abertura, as reservas feitas no site do hotel usufruem 30% de desconto sobre o melhor preço disponível (bebida de boas-vindas e upgrade mediante disponibilidade).