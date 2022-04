Óquei de Barcelos punido com derrota e dois jogos à porta fechada

O Óquei de Barcelos foi punido nesta terça-feira com derrota na visita à Oliveirense e interdição por dois jogos do seu pavilhão, devido a distúrbios nas bancadas na partida da 12.ª jornada da Liga de hóquei em patins.

Em comunicado, o clube de Barcelos dá conta da punição aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal, e além da derrota na partida, que foi suspensa quando os minhotos venciam 6-4, jogarão à porta fechada os próximos dois encontros em casa e pagarão uma multa de 2820 euros.

Segundo a nota do clube, esta trata-se de “uma injusta decisão contra si e contra os seus adeptos”, e os barcelenses estão mesmo a “ponderar reagir por todos os meios que entender mais convenientes” à decisão.

Os incidentes remontam a 14 de Dezembro de 2021, quando a partida foi suspensa a 6,48 minutos do final, no Pavilhão Salvador Machado, dado que a dupla de arbitragem formada por José Martins e Miguel Guilherme considerou que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para prosseguir.

Pelas imagens da transmissão do jogo na internet é possível ver confrontos na bancada atrás da baliza do Óquei de Barcelos, com cenas de pancadaria entre adeptos, que chegam a derrubar um portão e a cair para a zona do nível do recinto, atrás das tabelas.

“O Óquei Clube de Barcelos condena todos e quaisquer actos de violência no desporto, mas sempre lutou e lutará intransigentemente pela verdade e justiça desportivas e, com toda a determinação que lhe é característica, não deixará que, fora de pista, seja logrado aquilo que dentro de pista não se tem conseguido e tanto árduo trabalho tem dado”, lê-se na nota da direcção do clube.

A formação de Barcelos vai assim cair do terceiro para o quinto lugar do campeonato, sendo ultrapassado por Benfica e precisamente a Oliveirense, que agora somam mais um ponto do que os minhotos, a três partidas do fim da fase regular.