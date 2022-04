Há 16 anos, Beto não queria assistir Miccoli em Liverpool

Do Brasil, onde gere uma loja desportiva, o ex-jogador do Benfica recorda ao PÚBLICO que, em 2006, a famosa bicicleta de Miccoli começou de um acaso e que o treinador lhe pediu que seguisse Steven Gerrard para onde quer que o inglês fosse.

Qualquer aventura duradoura do Benfica na Liga dos Campeões traz à memória, aos jornais e às conferências de imprensa a temporada 2005/06. Nessa época, houve jogos épicos em Manchester e Liverpool, antes da queda em Barcelona. Esse foi, desde as finais perdidas nos anos 80, o grande desempenho do Benfica na Champions, já que as outras três chegadas aos “quartos” foram bastante menos homéricas do que nesse ano de Ronald Koeman.

Sobre essa aventura europeia fala-se de muita coisa. Todos sabem que o improvável Beto marcou de fora da área na Luz, ao United, ainda na fase de grupos, e que Moretto defendeu um penálti de Ronaldinho em Camp Nou, já nos “quartos”. Pelo meio, fala-se da bicicleta de Miccoli em Anfield e do golaço de Simão. Mas há mais para dizer dessa eliminatória, que nesta terça-feira terá repetição.

Beto é, provavelmente, dos jogadores mais importantes de entre os pouco importantes que já passaram pelo Benfica. As façanhas europeias do médio brasileiro, de farta cabeleira loira, justificam essa aura e também uma chamada do PÚBLICO, atendida desde o Brasil, onde gere uma loja de material desportivo.

Lembra-se bem do tal golo de Miccoli, com aquela bicicleta engenhosa dentro da área (vídeo em baixo)? Segundo Beto, não era para ter acontecido assim. “Tive participação nesse golo. Primeiro, recuperei a bola, passei-a ao Miccoli e ele passou ao Simão. Entretanto, fiz um sprint muito longo, voltei a receber a bola e cruzei para o Miccoli, que fez aquela “pintura”. Fiz um cruzamento-remate”.

“Era mesmo um cruzamento-remate, Beto?”, desafiámos. “OK, a minha intenção chutar à baliza. Não queria cruzar, queria rematar. Mas deu certo assim e ficou perfeito para o vólei do Miccoli”, assumiu.

“Não vais deixar o Gerrard jogar”

Nesta terça-feira, pelas 20h, o Benfica volta a cruzar-se com o Liverpool. Agora, já não há Miccoli para as bicicletas, Luisão para golos de cabeça, Simão para a meia distância ou Moretto para os penáltis. Mais: não há Beto. E não haver Beto é estar refém de um “cão de guarda” para um dos craques do Liverpool.

Porquê falar disto? Em bom rigor, foi Beto quem falou. “Em Lisboa, antes da viagem, eu já sabia que ia ser titular. O Koeman gostava de nos chamar à parte e dizer a cada um qual seria a sua função. Com o United, andei atrás do Scholes. Com o Barcelona, segui o Deco. Para o Liverpool, o Koeman chamou-me após um treino e disse: “Não vais deixar o Gerrard jogar. Ele não pode tocar na bola e organizar o jogo”. Ele sabia que eu tinha muita força na marcação”, explicou ao PÚBLICO.

Hoje, a famosa piada que incentivava um jogador a ir atrás do adversário nem que ele fosse à casa de banho já está ultrapassada. O futebol está diferente – e o próprio Benfica também.

Jorge Jesus, não chegando ao ponto de promover marcações individuais a campo inteiro, não tinha problema em pedir aos jogadores referências individualizadas na forma como pressionavam sem bola. Nélson Veríssimo tem tentado, por outro lado, dotar a equipa “encarnada” de maior controlo espacial e zonal, algo que, em tese, inviabilizará uma táctica “à Koeman”, destacando um “Beto” (Meité?) para um “Gerrard” (Thiago?).

O dia em que o Benfica eliminou o Liverpool, campeão europeu em título, em pleno Anfield Road.



Throwback a 2006 ?? @simao20sabrosa pic.twitter.com/IHFOlBqDte — B24 ???? (@B24PT) March 18, 2022

“Parecia que ia cair”

A eliminatória que começa nesta terça-feira não tem Beto nem Gerrard, mas algo não mudou: há Benfica, há Liverpool, há Luz e há Anfield.

O ex-jogador do Benfica recorda o que viu e sentiu no dia em que entrou no mítico estádio inglês. “Chegámos a Anfield e havia poucos adeptos do Liverpool. Depois, quando fomos aquecer, a mesma coisa. Quando saímos para o balneário pensámos ‘vai ter poucos adeptos’. Dez minutos depois, quando voltámos da cabine, o estádio estava cheio e parecia que ia cair. Em dez minutos, passou de vazio a um ambiente incrível. Essa surpresa deu-me aquele frio na barriga”, assume Beto.

No fim, quem sorriu foi o Benfica, com golos de Simão e Miccoli nesse 2-0, e o antigo médio garante que “os adeptos do Liverpool aplaudiram o Benfica de pé”. “Foi emocionante”, recorda.

Para chegar a um feito semelhante são precisas “apenas” duas coisas: que o Benfica de Veríssimo seja tão competente como o de Koeman e que o Liverpool de Klopp seja tão incapaz como o de Benítez. No plano teórico, nenhum desses pressupostos é de alta probabilidade, sobretudo no que diz respeito ao Liverpool – jogadores como Finnan, Traoré, Warnock, Sissoko, Luís Garcia, Kewell, Morientes ou Crouch não eram Arnold, Van Dijk, Robertson, Henderson, Mané, Salah, Jota ou Firmino.

Beto aponta que “tudo aquilo começou com um bom jogo em Lisboa [vitória por 1-0, com golo de Luisão]” e essa premissa permite encerrar este texto: em 2022, como em 2006, tudo tem de começar em Lisboa.