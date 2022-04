Carvalho, mãos para defender e para dar estaladas

Morreu aos 85 anos um dos melhores guarda-redes da história do Sporting. Foi ele que esteve na baliza na final da Taça das Taças e defendeu as redes da selecção no Mundial de 1966.

Dez de Abril de 1960, dia de jogo grande em Lisboa. O Estádio da Luz, ainda com o terceiro anel em construção (estaria concluído em Outubro desse ano), recebia o grande derby da capital, Benfica contra Sporting. Tudo corria bem às “águias”, que aos 26´ já venciam por 3-1 e os “leões” sofriam com um dia excePcionalmente mau do seu guarda-redes Octávio de Sá. “Ó Carvalho, prepara-te para entrar que o Octávio está com a cabeça ao contrário”, gritou Fernando Vaz, o treinador, para o banco do Sporting.