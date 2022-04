Atlético quer fazer o pleno das equipas de Manchester

Não tem sido nada fácil a época para o Atlético Madrid. A defesa do título conquistado em 2021 não tem corrido nada bem – o primeiro lugar é uma miragem matemática – e a carreira na Liga dos Campeões tem sido um carrossel, mas a equipa de João Félix está a chegar à melhor forma numa altura em que mais precisa. Terá de provar esse bom momento nesta terça-feira (20h, Eleven2) no Etihad frente a um Manchester City que tem muito com que se preocupar, desde a Champions que nunca conquistou até à liderança da Premier League que terá de defender no próximo domingo frente ao Liverpool.

Depois de ter eliminado o United nos “oitavos” com um triunfo por 0-1 em Old Trafford, Diego Simeone quer fazer o mesmo no Etihad, apesar de reconhecer que gosta de ver jogar a equipa que deverá ter no “onze” Bernardo Silva e João Cancelo. “Não tenho dúvidas que o City tem jogadores extraordinários, talvez até melhores que os nossos, mas são dois jogos”, comentou o argentino, salientando que há muitas diferenças entre o United e esta equipa de Guardiola: “O City é mais posicional e domina todos os registos, e temos de aumentar e melhorar tudo o que fizemos há duas semanas.”

O Atlético continua em busca do seu primeiro título europeu, tal como o City, ainda não conseguiu atingir esse patamar na era Guardiola. O técnico espanhol está com alguns problemas para formar a sua defesa – não tem Rúben Dias, lesionado, nem Kyle Walker, castigado –, mas diz que está a preparar algo diferente para este confronto com o campeão espanhol: “Adoro pensar demasiado nestas coisas e criar tácticas estúpidas, e quando não ganhamos sou crucificado. Sinto-me inspirado e vou criar uma táctica incrível. Vamos jogar com 12!”

Este será o primeiro encontro europeu entre City e Atlético, mas não entre Guardiola e Simeone – o catalão tem vantagem, com duas vitórias em três jogos), mas o argentino ganhou uma eliminatória ao Bayern Munique com Guardiola no banco em 2015-16.