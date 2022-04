Terça na TV: das Caldas à Amazónia, num clima de urgência, escândalos e beleza

CINEMA

O Que Está por Vir

TVCine Edition, 22h

Nathalie Chazeaux é professora de filosofia em Paris, onde vive feliz com o marido e os dois filhos. Tudo muda quando o marido lhe pede o divórcio. Apesar do choque inicial, ela percebe que este pode ser o momento por que tanto esperava. Com 55 anos e uma enorme vontade de se renovar, aproveita aquela sensação de liberdade para recomeçar. Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka e Edith Scob interpretam este filme com realização e argumento de Mia Hansen-Løve.

Escândalo de Amor

RTP1, 00h34

Um marido ciumento, dois amantes e um plano de morte fazem o enredo da primeira longa-metragem do mestre do cinema italiano Michelangelo Antonioni. Lucia Bosé, Massimo Girotti e Ferdinando Sarmi ocupam os papéis principais.

Shutter Island

Fox Movies, 00h42

O xerife Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) e o seu parceiro Chuck Aule (Mark Ruffalo) são enviados para o Hospital Psiquiátrico Ashecliffe, na ilha Shutter, para descobrir o paradeiro de Rachel Solando, uma assassina que desapareceu da sua cela. A única pista é uma folha de papel com uma pergunta indecifrável. Ninguém na instituição parece querer cooperar e há algo de particularmente misterioso com o Dr. Cawley (Ben Kingsley). Dirigido por Martin Scorsese, o filme baseia-se na obra Paciente 67, de Dennis Lehane.

SÉRIE

Pandora

RTP2, 22h01

Estreia. Um escândalo de corrupção e outro sexual, numa Bruxelas pré-eleições, afecta as vidas de uma activista, uma juíza, um político e uma jornalista, neste thriller belga em dez episódios, para ver nos serões dos dias úteis.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Liverpool

TVI, 19h55

Directo. O Benfica recebe o clube inglês em casa, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O jogo, dirigido pelo árbitro espanhol Jesús Gil Manzano, será o 11.º encontro entre as duas equipas nas competições da UEFA.

DOCUMENTÁRIOS

Alhambra - Fortaleza Mediterrânea

RTP2, 20h38

Uma viagem à Andaluzia em direcção ao Alhambra, em Granada, com o objectivo de conhecer, por fora e por dentro, aquele que é um dos monumentos mais visitados de Espanha. O palácio-fortaleza, que ali se ergue desde meados do século XIII, é dos maiores tesouros patrimoniais do país e um exemplar imenso e riquíssimo do estilo mourisco e da arte islâmica. O documentário de Thierry Fessard e Yohann Thiriet percorre-o enquanto lhe traça a história e se debruça sobre a sua arquitectura.

Porque Ignoramos as Alterações Climáticas?

Odisseia, 22h30

Na abertura da programação Mês da Terra – em antena de terça a quinta, a esta hora –, o Odisseia estreia este documentário que problematiza a negligência individual, colectiva e política face a um quadro de crise ambiental bem conhecido, estudado e em curso. Resultante de um “trabalho de investigação científica”, sublinha o canal, “descodifica os mecanismos comportamentais que explicam porque é que, apesar de nunca termos estado tão cientes do risco de colapso ambiental, continuamos a estar renitentes no que respeita às transformações que são necessárias implementar no nosso dia-a-dia”. Propõe ainda “pistas para superar os medos e contradições associados”.

Águas Desconhecidas com Jeremy Wade

National Geographic, 23h

Estreia. O biólogo Jeremy Wade, que conhecemos enquanto anfitrião de Grandes Rios, Mistérios das Profundezas e Águas Profundas, mergulha aqui em rios, lagos e mares de vários pontos do globo – da Islândia à Amazónia, passando pelo Quénia – em busca das criaturas que os habitam e de respostas para mistérios que as perseguem. Há novo episódio a cada terça-feira.

João Gabriel - The Last Day of Summer

RTP2, 23h26

De uma incursão a um ateliê situado nas Caldas da Rainha nasce este olhar, realizado por Bernardo Nabais, sobre o processo criativo de João Gabriel (Leiria, 1992), artista cujo trabalho tem sido marcado por temas como o corpo, o desejo, o erotismo e referências de filmes porno dos anos 1970 e 80.