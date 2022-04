Será o marketing uma forma de “criar unidade” ou de “desintegrar uma sociedade”?

O consumidor evoluiu, é mais informado e atento. Mas será que o marketing continua a servir como uma ferramenta para moldar percepções? Na terceira conversa desta edição do PSuperior Talks, e de acordo com o panorama actual, questiona-se qual o papel do marketing na política e se pode servir para (re)construir o mundo.

Com as eleições legislativas ainda frescas e à luz das discussões sobre o Orçamento de Estado de 2022, questiona-se qual o papel do marketing na política e a sua influência na forma como se percepciona (e constrói) a realidade. Esta segunda-feira, na terceira conversa da mais recente edição do PSuperior Talks do PÚBLICO, que decorreu no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG), analisou-se o peso desta ferramenta numa era em que as pessoas têm cada vez mais acesso à informação, e como se deve aplicar.