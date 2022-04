“As pessoas não percebem que a reforma antecipada pode converter-se numa armadilha”

Está convencido de que “as questões do envelhecimento fazem mais sentido quando se começa a olhar para elas a partir do momento em que se começa a envelhecer”. Aproveitou o primeiro confinamento para pegar nas notas e nos materiais que acumulara ao longo de anos e escrever sobre a meia-idade. O ensaio Meia Idade, editado pela Coisas de Ler, tem um cunho pessoal. Afinal, esta é a fase da vida em que se encontra. O especialista em Psicologia do Desenvolvimento, com enfoque no processo de envelhecimento, conta 57 anos. Sem dramas. “A meia-idade é uma oportunidade de libertação de modos de pensar, sentir e agir instalados em nós desde cedo e com os quais já não nos identificamos ou que se revelam insatisfatórios para lidar com as realidades da vida actual.”